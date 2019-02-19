Украина просит США запретить российский фильм "Т-34"
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Посольство Украины в США обратилось к ряду американских кинотеатров в связи с показом в них российской пропагандистской киноленты “Т-34“. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.
Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма. По данным ведомства, кинолента “открыто распространяет и популяризирует современную агрессию РФ в мире, жертвой которой стала и Украина“.
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При этом для пропаганды агрессии России используется историческую память о героях Второй мировой войны, отмечает посольство.
“Мы благодарим представителей украинской общины в США, которым уже удалось остановить показы фильма “Т-34“ в их городах и просим других активистов обратиться в местные кинотеатры с призывом о запрете показа киноленты“, - говорится в сообщении.
Посольство также привело список кинотеатров, где планируется к показу “Т-34“:
Посольство также привело список кинотеатров, где планируется к показу “Т-34“:
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- New York, NY: United Artists Sheepshead Bay, Regal E-Walk Stadium
- Houston, TX: Edwards Greenway Grand Palace
- Glendale, CA: Laemmle Glendale
- Encino, CA: Laemmle's Town Center
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- Philadelphia, PA: United Artists Grant Plaza 9
- Birmingham, MI: Birmingham Theatre
- Cleveland, OH: Atlas Cinemas Eastgate 10
- Hollywood, FL: Regal Oakwood
- Fairfax, VA: Regal Fairfax Towne Center
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- Silver Spring, MD: Majestic Stadium Regal
- Lincolnshire, IL: Lincolnshire Regal
- Redmond, WA: Bella Bottega Regal Cinemas
- Denver, CO: Continental Regal Cinemas
- Boston, MA: Regal Cinemas Fenway 13
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Напомним, ранее чешская газета после изображения Крыма как части России на карте разместила у себя на полосе карикатуру на Степана Бандеру.
Там даже вначале хох0л наводчик в танке был..но грохнули почти в самом начале фильма,а мехвода-белоруса сценаристы пожалели,до конца фильма сражался )
В интернете в отличном качестве уже