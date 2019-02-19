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Украина просит США запретить российский фильм "Т-34"

Комментариев: 20
Фильм пропагандирует агрессию РФ, используя историческую память о Второй мировой войне.
Украина просит США запретить российский фильм
Украина просит США запретить российский фильм
facebook.com/ukr.embassy.usa

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Посольство Украины в США обратилось к ряду американских кинотеатров в связи с показом в них российской пропагандистской киноленты “Т-34“. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма. По данным ведомства, кинолента “открыто распространяет и популяризирует современную агрессию РФ в мире, жертвой которой стала и Украина“.

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При этом для пропаганды агрессии России используется историческую память о героях Второй мировой войны, отмечает посольство.

“Мы благодарим представителей украинской общины в США, которым уже удалось остановить показы фильма “Т-34“ в их городах и просим других активистов обратиться в местные кинотеатры с призывом о запрете показа киноленты“, - говорится в сообщении.

Посольство также привело список кинотеатров, где планируется к показу “Т-34“:

Посольство также привело список кинотеатров, где планируется к показу “Т-34“:

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  • New York, NY: United Artists Sheepshead Bay, Regal E-Walk Stadium
  • Houston, TX: Edwards Greenway Grand Palace
  • Glendale, CA: Laemmle Glendale
  • Encino, CA: Laemmle's Town Center

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  • Philadelphia, PA: United Artists Grant Plaza 9
  • Birmingham, MI: Birmingham Theatre
  • Cleveland, OH: Atlas Cinemas Eastgate 10
  • Hollywood, FL: Regal Oakwood
  • Fairfax, VA: Regal Fairfax Towne Center

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  • Silver Spring, MD: Majestic Stadium Regal
  • Lincolnshire, IL: Lincolnshire Regal
  • Redmond, WA: Bella Bottega Regal Cinemas
  • Denver, CO: Continental Regal Cinemas
  • Boston, MA: Regal Cinemas Fenway 13

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Напомним, ранее чешская газета после изображения Крыма как части России на карте разместила у себя на полосе карикатуру на Степана Бандеру.

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Теги: Украина, посольство, США, кинотеатры, фильм, РФ, пропаганда
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Комментариев (20)
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Serega1a    19.02.2019, 17:07
Оценка:  +1
Serega1a
Извините-танк,опечатка вышла.
Serega1a    19.02.2019, 17:06
Оценка:  +1
Serega1a
А что фильм с Бредом Питом про английский ьанк разве интереснее.Давайте и его запретим,там тоже про победу над нацистами рассказано.Только победители-"правильные" -англичане.
Woodbrother    19.02.2019, 17:10
Оценка:  -1
Woodbrother
Тему Второй Мировой войны продолжают мусолить только на вашей россии. Остальной мир этим переболел еще в 60е годы прошлого века.
alex-zol    19.02.2019, 17:04
Оценка:  +1
alex-zol
обязательно посмотрю)
Woodbrother    19.02.2019, 17:06
Оценка:  -1
Woodbrother
Бесплатно его на своей россии смотрите, за деньги не надо.
pandoreliz    19.02.2019, 16:49
Оценка:  +1
pandoreliz
Посмотрела, классный фильм!!!
Woodbrother    19.02.2019, 17:11
Оценка:  -1
Woodbrother
Сказочный , судя по трейлеру.
Dormidont955    19.02.2019, 16:38
Оценка:  +1
Dormidont955
Смотрел фильм в интернете. Да - примитивненький, да - пропагандистский (ну куда ж без этого), но, чтобы уж совсем какие-то страсти.... В концовке только не показали, как героев ждали с распростертыми объятиями НКВДшники и лагеря, лагеря... Пусть каждый смотрит, что считает нужным и делает выводы.
realkarta    19.02.2019, 16:32
Оценка:  +2
realkarta
Нормальный фильмец..
Там даже вначале хох0л наводчик в танке был..но грохнули почти в самом начале фильма,а мехвода-белоруса сценаристы пожалели,до конца фильма сражался )
В интернете в отличном качестве уже
Boxerogos    19.02.2019, 16:29
Оценка:  +3
Boxerogos
Ну да,ведь весь мир обязан смотреть лишь фильм"Пидоpги",который завтра вечером будут показывать по говноканалу ICTV.))))))))))))))
fkrfyfan    19.02.2019, 16:29
Оценка:  +3
fkrfyfan
Украинских бандерлогов раздражает, что в фильме показано как их побратимов нацистов бьют и уничтожают
Bagram123    19.02.2019, 16:28
Оценка:  +3
Bagram123
Надо ещё мультсериал "Ну, погоди" запретить для полного счастья.
СеняХороший    19.02.2019, 16:25
Оценка:  +4
СеняХороший
Надо глянуть фильмец, раз фашиков это так раздражает.
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