Украина просит США запретить российский фильм "Т-34"

Фильм пропагандирует агрессию РФ, используя историческую память о Второй мировой войне.

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Посольство Украины в США обратилось к ряду американских кинотеатров в связи с показом в них российской пропагандистской киноленты “Т-34“. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма. По данным ведомства, кинолента “открыто распространяет и популяризирует современную агрессию РФ в мире, жертвой которой стала и Украина“.

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При этом для пропаганды агрессии России используется историческую память о героях Второй мировой войны, отмечает посольство.

“Мы благодарим представителей украинской общины в США, которым уже удалось остановить показы фильма “Т-34“ в их городах и просим других активистов обратиться в местные кинотеатры с призывом о запрете показа киноленты“, - говорится в сообщении.

Посольство также привело список кинотеатров, где планируется к показу “Т-34“:

Посольство также привело список кинотеатров, где планируется к показу “Т-34“:

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New York, NY: United Artists Sheepshead Bay, Regal E-Walk Stadium

Houston, TX: Edwards Greenway Grand Palace

Glendale, CA: Laemmle Glendale

Encino, CA: Laemmle's Town Center

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Philadelphia, PA: United Artists Grant Plaza 9

Birmingham, MI: Birmingham Theatre

Cleveland, OH: Atlas Cinemas Eastgate 10

Hollywood, FL: Regal Oakwood

Fairfax, VA: Regal Fairfax Towne Center

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Silver Spring, MD: Majestic Stadium Regal

Lincolnshire, IL: Lincolnshire Regal

Redmond, WA: Bella Bottega Regal Cinemas

Denver, CO: Continental Regal Cinemas

Boston, MA: Regal Cinemas Fenway 13

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Напомним, ранее чешская газета после изображения Крыма как части России на карте разместила у себя на полосе карикатуру на Степана Бандеру.