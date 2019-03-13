Украина просит ОБСЕ проверить 561 случай обстрелов на Донбассе

МИД обратился к СММ ОБСЕ с настоятельной просьбой проверить все факты, подкрепленные фотодоказательствами.

МИД Украины направил СММ ОБСЕ ноту об обстрелах на Донбассе EPA/UPG

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МИД Украины направил ноту в СММ ОБСЕ с просьбой проверить и распространить информацию о количестве обстрелов и провокаций со стороны боевиков на Донбассе. Об этом сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко, передает УНН.

“9 марта МИД направил ноту СММ ОБСЕ в Украине, в которой были зафиксированы все случаи нарушения режима прекращения огня на период с 29 декабря 2018 года по 7 марта 2019 года включительно“, - отметила она.

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Украинской стороной был зафиксирован 561 случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, уточнила Зеленко. Запрещенное Минскими договоренностями вооружение применялось 251 раз.

“Вооруженными формированиями РФ на постоянной основе осуществлялись провокации и обстрелы, и ВСУ понесли потери: 12 военнослужащих погибли и 105 получили ранения“, - говорит спикер МИД.

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Особое беспокойство украинской стороны вызывает тот факт, что вооруженные формирования осуществляли обстрелы и провокации не только по позициям ВСУ, но и по объектам гражданской инфраструктуры.

“Украинская сторона рассматривает эти действия как прямое нарушение Минских договоренностей“, - подчеркнула Зеленко.

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По ее словам, таким образом оккупанты цинично проигнорировали договоренности ТКГ и совершали целенаправленные шаги по дестабилизации ситуации на временно оккупированных территориях.

“МИД настоятельно просит ОБСЕ проверить все факты, подтвержденные фотодоказательствами, дать оценку и распространить информацию среди государств Нормандского формата и стран-участниц ОБСЕ“, - подчеркнула Зеленко.

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Напомним, 8 марта на Донбассе официально началось "весеннее перемирие". Режим тишины продержался около 10 часов.