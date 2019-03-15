"Использовали, как резиновую штуку": Рогоза обвинил Бигуса в подрыве всей оборонки

Фигурант дела о хищении в оборонной сфере заверил, что не зарабатывал на крови и обвинил Луценко в том, что тот его "обобрал".

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Фигурант журналистского расследования по делу о зищении в оборонке и, в частности, по контрабанде российских запчастей для украинской военной техники из РФ Андрей Рогоза признал, что возил в Украину эти запчасти. Об этом он написал в Facebook.

При этом бизнесмен подчеркивает, что “не зарабатывал на крови“. Возмущенный обвинениями, озвученными в СМИ в его адрес, в том числе, генпрокурором Юрием Луценко, он обратился с эмоциональными вопросами как к нему, так и к журналисту Денису Бигусу.

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“Я за такую ​​мою помощь армии все время платил в так называемый конвертационный центр 15%, а теперь еще заплатил и 20% в бюджет налогов неуплаченных штрафов. Это не просто экономический убыток, это уничтожение моего и других настоящих патриотов (да - я патриот!) бизнеса и без ФСБ“, - подчергнул Рогоза.

Он добавил, что дал объяснения в своих показаниях, как была сформирована цена и готов доказать это реальными фактами. Рогоза призвал Бигуса опубликовать “реальную информацию“ о хищениях в оборонной сфере с участием Анатолия Гриценко, Юлии Тимошенко и других известных политиков.

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“Я тебе в лицо заявляю, что тебя использовали как резиновые штуку в этом деле“, - подчеркнул он, добавив, что Бигусу выдали “дописанные СМС“. “Читая тексты твоих мультиков, я услышал 90% того, чего не было“, - подчеркнул Рогоза и призвал журналиста разоблачить источник информации или признать, что он сам ее выдумал.

Рогоза добавил, что после публикаций Бигуса в РФ был задержаны и арестованы перевозчики запчастей для ВСУ, которым светит от 10 до 20 лет тюрьмы. Кроме того, он подтвердил информацию, что ФСБ перекрыла все каналы получения запчастей, которые можно купить только в России.

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“Ты осознавал когда врал, что ты реально взорвешь процессы ремонтов всех танковых заводов? Которые сегодня не имеют и не смогут производить, что уничтожает нашу оборонную способность! Ты хоть понимаешь что ты натворил, ты пес сукин, вместе со своей Лесей!“, - добавил он.

Он также отметил, “выгрыз зубами“ только 3% от общего объема закупок. “Хочу поправить Луценко, что на общих объемах закупок запасных частей я как блоха в стоге сена! То есть там даже не 0,5%“, - говорит он.

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“Меня не крышевал ни один орган - я официально заявляю“, - заверил он, добавив, что не имел никаких отношений с еще одним фигурантом расследования Игорем Гладковским. Он также заявил, что, чтобы вернуть в бюджет 26,6 млн грн, которые ему вменяют как неуплату налогов, он взял в долг у друзей 20 млн грн.

“Луценко Юрий Виталиевич, вы меня обобрали по полной программе! Подчеркиваю, по закону - все честно. Только не по человечески. Дайте возможность легализоваться и, я обещаю, выполнены будут все требования“, - отметил Рогоза.

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Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко признал участие Игоря Гладковского в схемах хищений в оборонной сфере, назвав Андрея Рогозу еще одним фигурантом дела.