Итоги 16 марта: Акция в Киеве и кадровые перестановки

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Нацкорпус провел акцию протеста в центре Киева; Порошенко уволил главу Полтавской ОГА и назначил главу внешней разведки. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Порошенко уволил главу Полтавской области

Президент Петр Порошенко уволил председателя Полтавской областной госадминистрации Валерия Головко. Исполняющим обязанности главы ОГА назначен Роман Товстый.

Глава государства отметил, что последнее слово в деле о подозрении Головко должен поставить суд.“Но при этом должны быть созданы условия, чтобы расследование вызвало общественное доверие“, - добавил Порошенко.

Шулявский мост в Киеве окончательно закрыли

В Киеве полностью закрыли движение транспорта по Шулявскому мосту из-за его демонтажа. До конца 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево - и правоповоротних съездов, реконструкцию подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

США перебросили шесть ядерных бомбардировщиков в Европу

Военно-воздушные силы США переправили из Луизианы на передовую базу Фэрфорд в британском Глостершире эскадрилью из шести стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress.

Самолеты, способные нести ядерное оружие, стали частью развертывания новой тактической группы американских сил в Англии.

Нацкорпус провел акцию протеста в Киеве

В Киеве на Майдане Незалежности состоялся митинг, организованный партией Национальный корпус. Активисты требовали наказать участников незаконных схем в оборонно-промышленном комплексе, разоблаченных в журналистском расследовании.

Под Верховной Радой и Администрацией Президента протестующие забросали полицейских игрушечными свиньями. В массовых акциях приняли участие около двух тысяч человек. Митинг прошел мирно.

В Украине появился новый глава Службы внешней разведки

Президент Петр Порошенко назначил Андрея Алексеенко временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины. “Первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Алексеенко Андрею Викторовичу временно исполнять обязанности председателя Службы внешней разведки Украины“, – говорится в указе президента.

Во Франции прошли столкновения “желтых жилетов“ с полицией

Во Франции прошла 18-я акция “желтых жилетов“. В Париже были подожжены, разгромлены или разграблены несколько магазинов. Протестующие применяли дымовые шашки и жгли автомобили. В районе Триумфальной арки часть активистов забросала полицейских камнями. Для разгона демонстрантов сотрудники правоохранительных органов применили водометы и слезоточивый газ.

По данным МВД Франции, в протестах во всей стране участвовали 32,3 тысячи человек, 237 демонстрантов были задержаны. Во время столкновений в Париже пострадали не менее 59 человек, в том числе 17 полицейских.