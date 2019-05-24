Супрун анонсировала реформу "скорой": GPS и доступ к оборудованию 24/7

К пациенту будет выезжать ближайшая к нему "скорая", вызовы отследят онлайн, помещения для приема пациентов перепланируют.

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В Украине начался первый этап трансформации экстренной медицинской помощи. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает “Новое время“.

По ее словам, правительство приняло новую концепцию развития экстренной помощи. Эти изменения должны принципиально улучшить качество и доступность, а также повысить престижность работы работников структуры и обеспечить им достойную оплату труда.

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По словам Супрун, трансформация экстренной медицинской помощи была и остается одним из приоритетов Минздрава на 2019 год. Каждый украинец в критическом состоянии должен иметь доступ к быстрой и качественной помощи.

В основные изменения входит:

- Обновление алгоритмов диспетчеризации. Например, автомобиль экстренной помощи, который находится ближе, будет выезжать в течение минуты после вызова;

- Создание новой IT-инфраструктуры, что позволит иметь информацию о состоянии каждого вызова в любой момент;

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- Новые модели образовательных мероприятий для работников экстренной медицинской помощи и контроля компетенций;

- Обновление обязательных протоколов командных действий бригад и создание протоколов диспетчеров;

- Новые автомобили и оборудование;

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- Достойная оплата труда работникам экстренной медицинской помощи;

- Перестройка приемных отделений в больницах (создание отделений экстренной медпомощи, доступ к оборудованию 24/7, новая логика планировки помещений и маршрутизации пациентов);

- Увеличение доступности первой помощи, в частности, развитие сети первых “реагировщиков“;

На трансформацию экстренной медицинской помощи уже выделены деньги из бюджета. На первый этап изменений в текущем году выделено 922 миллиона гривен.

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Во всех регионах Украины по единому алгоритму заработают современные диспетчерские службы, которые впоследствии будут объединены единой электронной системой по всей стране.

В пилотных регионах будут закупать новый транспорт, оснащенный необходимым оборудованием, а также укомплектуют учебно-тренировочные отделы для отработки практических навыков работниками бригад.

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Системные изменения запланированы в пилотных областях, которые имеют соответствующую инфраструктуру, возможности для переквалификации работников и уже продемонстрировали свою управленческую эффективность.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун дала советы, как восполнить недостаток витамина B1.