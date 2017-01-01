Для украинцев за рубежом создали памятку к выборам

МИД выложило рекомендации для проверки и включения себя в списки голосования за границей.

На выборы за рубежом лучше зарегистрироваться заранее EPA/UPG

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МИД рассказало о порядке включения в списки избирателей на зарубежном избирательном участке. Рекомендации выложило посольство Украины в Великобритании, передает УНН.

“Уважаемые граждане Украины! 23 мая 2019 года опубликован указ президента Украины от 21 мая “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов“, - отметили в посольстве.

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Дипломаты напомнили, что, согласно указу, досрочно прекращены полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва и назначены внеочередные выборы на 21 июля 2019 года.

“В этой связи предлагаем вашему вниманию рекомендации, которые позволят вам заранее позаботиться о своем включении в список избирателей на зарубежном избирательном участке и воспользоваться своим правом голоса“, - сообщили они.

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Для удобства избирателей и их осведомленности о порядке включения в списки избирателей за рубежом разработан алгоритм действий избирателя с тремя шагами действий.

Шаг 1. Списки избирателей составляются на основе данных госреестра избирателей. Проверить включение в государственный реестр избирателей и избирательный адрес можно следующим образом:

- через интернет (зарегистрировавшись в “личном кабинете“)

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- в любой рабочий день прийти с загранпаспортом в заграничное дипломатическое учреждение Украины по месту жительства; подать письменный запрос относительно содержания собственных персональных данных в государственном реестре.

Шаг 2. Если данные и избирательный адрес правильные:

- в день голосования прийти с загранпаспортом, временным удостоверением гражданина Украины на заграничный избирательный участок по собственному избирательному адресу.

Шаг 3. Если данные и избирательный адрес указаны неверно:

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- обратиться лично или отправить по почте в зарубежную дипмиссию Украины по месту жительства для постановки на консульский учет;

- лично подать в зарубежную дипмиссию Украины заявление с приложенными к нему документами, подтверждающими указанные в нем сведения.

Напомним, ранее бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что думает о Владимире Зеленском.