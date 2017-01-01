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В Луганской области обнаружено тело пропавшего сапера

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В районе Попасной обнаружено тело бойца Вооруженных сил Украины, погибшего 27 мая в бою с сепаратистами.
Бойцы ВСУ на Донбассе
Бойцы ВСУ на Донбассе
facebook.com/pressjfo.news

В районе Попасной Луганской области обнаружили тело бойца ВСУ, погибшего 27 мая в бою с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) противника, сообщается на странице 54 отдельной механизированной бригады в Facebook.
 
Отмечается, что солдат Б. Степанченко 27 мая в составе группы саперов в районе Попасной выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений бригады. Бойцы попали в засаду диверсионно-разведывательной группы сепаратистов.
 
Тело солдата эвакуировано на временно неподконтрольную территорию. Передача тела представителям ВСУ запланирована на 31 мая года на КПВВ Счастье.

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Ранее сообщалось, что у Попасной во время боя пропал сапер. Украинские военнослужащие отбили атаку противника, уничтожив двух сепаратистов.

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Теги: солдат, Луганская область, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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