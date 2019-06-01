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Итоги 31 мая: скандальная стенограмма и массовые увольнения

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Стенограмму АП раскритиковали
Стенограмму АП раскритиковали
president.gov.ua

Вокруг обнародованной АП стенограммы разгорелся скандал; Зеленский продолжил череду увольнений: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

Саакашвили поделился впечатлениями от Киева

По словам политика, уровень и условия жизни людей не изменились, но в их глазах "появилась надежда".

Во-первых, в Киеве почти ничего не изменилось, не знаю, хорошо ли это. А второе – у людей появилась надежда. Не изменилось много чего инфраструктурно, не изменились условия жизни, – сказал Саакашвили.

 

Зеленский провел очередную “чистку” в СБУ и ГПСУ

Зеленский уволил главу ГПСУ Цигыкало и генерал-майора СБУ Остафийчука. Президент вчера уволил сразу двух ТОП-офицеров. Сначала на сайте появился указ об увольнении главного следователя СБУ генерал-майора Григория Остафийчука, а потом об увольнении главы ГПСУ Петра Цыгикало.

 

Вокруг стенограммы, опубликованной в АП, разгорелся скандал

Так, Олег Ляшко утверждает, что стенограмму отредактировали и она не полная. Нардеп указал, что из стенограммы убрали его отдельные высказывания, например, замечания в сторону президента о нарушении Конституции. Поэтому Ляшко требует, чтобы опубликовали полную стенограмму.

Первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко рассказала об опечатках в стенограмме.

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий обвинил Администрацию президента в “перекручиваниях” стенограммы встречи Зеленского с главами парламентских фракций. Об этом Парубий заявил во время сегодняшнего заседания Верховной Рады.

 

В Украине запустили "сайт-счетчик" нарушений Зеленского

В Украине появился сайт-счетчик для подсчета нарушений закона президентом Владимиром Зеленским. Среди нарушений на сайте отмечено:

  • Возвращение гражданства Михаилу Саакашвили,
  • Отмена указа Порошенко, "который содержит индивидуальный характер",
  • Назначение А. Богдана главой АП,
  • Роспуск Верховной Рады.

 

Названа основная версия крушения вертолета Ми-8

В военной прокуратуре основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области считают техническую неисправность.

Сейчас основной версией крушения военного вертолета Ми-8 является техническая неисправность. Самописцы отправлены рано утром сегодня в Киев для расшифровки, - сообщили в прокуратуре.  

Правоохранители отметили, что в декабре 2018 года вертолет проходил обслуживание на Мотор Сичи, и все было в порядке.

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Теги: итоги дня
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