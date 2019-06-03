Американские СМИ обвинили Мендель в конфликте интересов

По мнению CNN, кандидат в пресс-секретари не должна была писать статьи в NYT уже с 3 мая.

На второй день работы Мендель обвинили в конфликте интересов УНИАН

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Американское издание увидело конфликт интересов в том, что одна из соавторов статьи о роли Джо Байдена в увольнении украинского генпрокурора Виктора Шокина стала спикером президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале на сайте CNN.

В частности, в прошлом месяце газета New York Times сообщила, что Джо Байден столкнулся с конфликтом интересов в связи с его ролью как вице-президента в свержении украинского генпрокурора.

“Теперь, чуть более месяца спустя, NYT сталкивается с вопросами конфликта интересов в этой и другой истории“, - пишет CNN.

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В статье подчеркивается, что через несколько недель после того, как NYT опубликовала свою широко критикуемую статью, один из соавторов статьи Юлия Мендель, стала пресс-секретарем президента Украины.

Ее назначение вызвало новую волну критики в адрес NYT за ее историю от 1 мая, ведь теперь встает вопрос, был ли у Мендель конфликт интересов, когда она писала для газеты.

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Мендель не прокомментировала такие подозрения, кроме того, она 20 мая также писала статью об украинской политике для NYT. В самой газете заверил, что изданию только на прошлой неделе стало известно, что Мендель 3 мая подала заявление на должность пресс-секретаря президента Украины.

“Мисс Мендель написала одну статью для NYT в мае, когда она была кандидатом на правительственную должность, о роспуске парламента“, - говорит пресс-секретарь газеты Ари Исаакман Беваква.

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“Если бы она сообщила редакторам о своем заявлении о приеме на работу, мы бы немедленно прекратили работать с ней, учитывая этот серьезный конфликт интересов“, - заверяет Беваква.

При этом редакторы уверены, что, несмотря на конфликт, который должен был быть раскрыт, репортаж Менделя, включая противоречивую историю от 1 мая, “был справедливым и точным“.

Мендель является автором еще одной статьи, опубликованной 19 мая для The Times, об Украине, борющейся с сексуальным насилием в армии, но Беваква заверила, что статья была сдана раньше 3 мая.

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Саймон Сандерс, старший советник кампании Байдена и бывший сотрудник CNN, написал о ситуации в Twitter. “Тот факт, что “Нью-Йорк Таймс“ действовал как добровольный агент лжи Трампа и защищал публикацию их в газете, делает это еще более удивительным“.

Напомним, ранее новый пресс-секретарь Владимира Зеленского Юрия Мендель анонсировала большую пресс-конференцию президента на 100 дней его работы.