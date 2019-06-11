"Он националист, у него позиция такая": Начальник Чепурного объяснил язык вражды

В "Голосе Украины" будут предлагать журналисту уйти самому, потому что официальных поводов для увольнения не видят.

Чепурного не могут уволить за пост в Facebook www.facebook.com/vasyl.chepurnyi

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Заместитель главного редактора “Голоса Украины“ Сергей Демский прокомментировал ситуацию с журналистом Василием Чепурным, который допускает посты и материалы с речью ненависти. Об этом пишет “Детектор медиа“.

Издание отмечает, что Чепурной сотрудничает с “Голосом Украины“ по меньшей мере 1,5 года. От имени редакции уже были принесены извинения за некорректные высказывания Чепурного.

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На странице Василия Чепурного указаны его должность и место работы. Правда, посты, вызвавшие скандал, он из общего доступа убрал. Мы приводим ключевые цитаты из интервью с Демским.

О возможности увольнения Чепурного:

“С правовой точки зрения такое сообщение не является основанием для применения дисциплинарного взыскания или увольнения. Ставить вопрос увольнения только за пост мы не можем“.

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“Он действительно у нас работает, и мы были вынуждены извиниться за то, что он выразил свои частные суждения. Позиция газеты высказана, и других позиций у нас не будет“.

“Единственное, что может быть - что он добровольно сам уйдет, и мы ему это будем предлагать, скорее всего. А так - это может быть морально-психологическое осуждение, и не более“.

“Если бы никто не распространил этот сообщение - его бы никто и не увидел, и не было бы огласки“.

О статьях Чепурного в издании “Сиверщина“ (работает там главредом параллельно - прим. ред.):

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“Назвать какие-то статьи антисемитскими может только эксперт. Я могу сказать только, понравилось мне или нет, согласен я с позицией или нет. А называть статьи антисемитскими - это навешивать ярлыки. Эксперт должен сделать выводы“.

“Позиция Чепурного проста: он утверждает, что слова “негр“ или “жид“ не запрещены нашим языком, они есть в словарях. Если мы говорим о толерантности, то он говорит: “Я впервые слышу“.

“Это позиция этого человека, он так относится, так оценивает - что вы сделаете?“

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О национальности Владимира Зеленского:

“У него позиция такова, что Украиной должны руководить украинцы“.

Тем временем правление Черниговской областной организации НСЖУ планирует в ближайшее время рассмотреть ситуацию вокруг сообщению Василия Чепурного.

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“Убеждены, что язык вражды не может использоваться журналистом ни в публикациях, ни в частном порядке“, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее изданию “Голос Украины“ пришлось извиниться за высказывания своего журналиста Василия Чепурного в адрес Владимира Зеленского и Жана Беленюка.