"Он националист, у него позиция такая": Начальник Чепурного объяснил язык вражды
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Заместитель главного редактора “Голоса Украины“ Сергей Демский прокомментировал ситуацию с журналистом Василием Чепурным, который допускает посты и материалы с речью ненависти. Об этом пишет “Детектор медиа“.
Издание отмечает, что Чепурной сотрудничает с “Голосом Украины“ по меньшей мере 1,5 года. От имени редакции уже были принесены извинения за некорректные высказывания Чепурного.
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На странице Василия Чепурного указаны его должность и место работы. Правда, посты, вызвавшие скандал, он из общего доступа убрал. Мы приводим ключевые цитаты из интервью с Демским.
О возможности увольнения Чепурного:
“С правовой точки зрения такое сообщение не является основанием для применения дисциплинарного взыскания или увольнения. Ставить вопрос увольнения только за пост мы не можем“.
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“Он действительно у нас работает, и мы были вынуждены извиниться за то, что он выразил свои частные суждения. Позиция газеты высказана, и других позиций у нас не будет“.
“Единственное, что может быть - что он добровольно сам уйдет, и мы ему это будем предлагать, скорее всего. А так - это может быть морально-психологическое осуждение, и не более“.
“Если бы никто не распространил этот сообщение - его бы никто и не увидел, и не было бы огласки“.
О статьях Чепурного в издании “Сиверщина“ (работает там главредом параллельно - прим. ред.):
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“Назвать какие-то статьи антисемитскими может только эксперт. Я могу сказать только, понравилось мне или нет, согласен я с позицией или нет. А называть статьи антисемитскими - это навешивать ярлыки. Эксперт должен сделать выводы“.
“Позиция Чепурного проста: он утверждает, что слова “негр“ или “жид“ не запрещены нашим языком, они есть в словарях. Если мы говорим о толерантности, то он говорит: “Я впервые слышу“.
“Это позиция этого человека, он так относится, так оценивает - что вы сделаете?“
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О национальности Владимира Зеленского:
“У него позиция такова, что Украиной должны руководить украинцы“.
Тем временем правление Черниговской областной организации НСЖУ планирует в ближайшее время рассмотреть ситуацию вокруг сообщению Василия Чепурного.
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“Убеждены, что язык вражды не может использоваться журналистом ни в публикациях, ни в частном порядке“, - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, ранее изданию “Голос Украины“ пришлось извиниться за высказывания своего журналиста Василия Чепурного в адрес Владимира Зеленского и Жана Беленюка.