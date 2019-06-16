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Итоги 15 июня: Футбольный триумф и Зеленский в Мариуполе

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Чемпионы мира
Чемпионы мира
EPA/UPG

Сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира по футболу; Президент Зеленский посетил Мариуполь: news.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

Зеленский посетил Мариуполь

Во время рабочей поездки Президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли в Мариуполе центр разминирования Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, случился довольно смешной случай. Глава государства с улыбкой пробежал через работающий фонтан к автомобилю и сразу уехал.

 

Президент назначил двух временных губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА).

Указом от 14 июня, обнародованном на сайте президента в субботу, врио главы Одесской ОГА назначена заместитель главы Одесской ОГА Светлана Шаталова.  

 

Украина выиграла чемпионат мира по футболу U-20

Сборная Украина выиграла чемпионат мира по футболу U-20, в финале украинцы со счетом 3:1 обыграли сборную Южной Кореи. Финальный поединок состоялся в польском городе Лодзь.

Корейцы открыли счет в матче, реализовав пенальти на первых минутах поединка. В середине первого тайма Владислав Супряга сравнял счет, а во второй половине все тот же Супряга забил еще один гол. В конце поединка великолепный сольный проход удался Цитаишвили, который установил финальный счет в матче - 3:1 в пользу сборной Украины!

 

Новая президент Словакии приняла присягу

Юристка и активистка Зузана Чапутова приняла присягу и стала президентом Словакии.

"Я здесь не для того, чтобы управлять, я здесь для того, чтобы служить", - сказала Чапутова во время инаугурации.

 

Конституционный суд Молдовы отменил досрочные выборы в стране

Конституционный суд Молдовы отменил решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Сообщение главы КС уже прокомментировал президент страны Игорь Додон. "Я приветствую это решение", - сказал он, добавив, что пересмотр решений состоялся по его запросу.

 

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Теги: итоги дня
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Комментариев (1)
BROKER666    16.06.2019, 09:55
Оценка:  0
BROKER666
молодёжка - молодцы...
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