Под Харьковом появились опасные гибридные волки

Зоологи рассказали о новинке фауны региона.

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В Харьковской области прижились новые животные, среди которых есть и опасные хищники.

Об этом со ссылкой на слова зоологов сообщает “ГородХ“.

По данным зоологов, среди новых животных - рыжая цапля, степной орел-курятник. Также замечено очень опасное животное – волкособака, которая истребляет животных и нередко нападает на людей. Его впервые в регионе увидели в 2006 году.

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“Гибрид — страшнее и крупнее волка, человека не боится, подходит к жилью и нападает на людей“, - отметила зоолог Татьяна Атемасова.

Как сообщалось 31 мая, в Киеве на Южном мосту Mercedes насмерть сбил лося.

Позже во Львове лось погиб, “перелезая“ через забор.