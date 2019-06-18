Под Харьковом появились опасные гибридные волки
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В Харьковской области прижились новые животные, среди которых есть и опасные хищники.
Об этом со ссылкой на слова зоологов сообщает “ГородХ“.
По данным зоологов, среди новых животных - рыжая цапля, степной орел-курятник. Также замечено очень опасное животное – волкособака, которая истребляет животных и нередко нападает на людей. Его впервые в регионе увидели в 2006 году.
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“Гибрид — страшнее и крупнее волка, человека не боится, подходит к жилью и нападает на людей“, - отметила зоолог Татьяна Атемасова.
Как сообщалось 31 мая, в Киеве на Южном мосту Mercedes насмерть сбил лося.
Позже во Львове лось погиб, “перелезая“ через забор.