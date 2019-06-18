Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Харьковом появились опасные гибридные волки

Комментариев: 6
Зоологи рассказали о новинке фауны региона.
Волкособаки страшнее и крупнее волка
Волкособаки страшнее и крупнее волка
gx.net.ua

Читай также: В Беларуси засняли, как зубры отбились от стаи волков

В Харьковской области прижились новые животные, среди которых есть и опасные хищники.

Об этом со ссылкой на слова зоологов сообщает “ГородХ“.

По данным зоологов, среди новых животных - рыжая цапля, степной орел-курятник. Также замечено  очень опасное животное – волкособака, которая истребляет животных и нередко нападает на людей. Его впервые в регионе увидели в 2006 году.

Читай также: Чернобыль: Показали фото 6 видов необычных птиц и крупных животных

“Гибрид — страшнее и крупнее волка, человека не боится, подходит к жилью и нападает на людей“, - отметила зоолог Татьяна Атемасова.

Как сообщалось 31 мая, в Киеве на Южном мосту Mercedes насмерть сбил лося. 

Позже во Львове лось погиб, “перелезая“ через забор.

Поделись:
Теги: Хорьков, волки, собаки, животные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Nikolas_Adver    18.06.2019, 10:51
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
человекошакалы еще есть-это твари рагульско-бендеровские. ненавидят всех, кто не в их стае, и нападают на них толпой. мозги есть немного, но направлены только на тявканье и ненависть к не таким как они. ссыкливые, при хватании их за шкварку-тут же обсераются. расплодились, подлежат отстрелу
ВосставшийИзБана    18.06.2019, 10:59
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
У тебя в нике нет опечатки? Может там должно быть Abwehr?
nfhvyt    18.06.2019, 10:05
Оценка:  0
nfhvyt
Из не гибридного в украине что то ещё осталось?
ВосставшийИзБана    18.06.2019, 10:21
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Ты. Ты не гибридный чистокровный валенок.
Michael2811    18.06.2019, 10:41
Оценка:  0
Michael2811
Из троих украинцев-два атамана и один предатель! Или наоборот. На другое в жизни просто не способны!!!
ВосставшийИзБана    18.06.2019, 10:54
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Сам придумал или надоумил кто?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь