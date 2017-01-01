Волкер осмотрел КПВВ на Донбассе

Спецпредставитель США надеется, что пунктов пропуска станет больше.

Волкер побывал на Донбассе и высказал мнение о КПВВ пресс-служба Луганской ОГА

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26 июля глава Луганской ОГА Виталий Комарницкий вместе с командующим ООС генерал-лейтенантом Александром Сирским, спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором посетили КПВВ "Станица Луганская". Об этом сообщила пресс-служба ОГА.

Во время встречи была отмечена необходимость осуществления противоположной стороной ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения.

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Визитеры вместе осмотрели разрушенный мост и обсудили стадию проведения проектных работ, а также пообщались с местными жителями. Как отметил Курт Волкер, восстановление моста даст толчок для последующих шагов к установлению мира.

"Важно, чтобы для людей с обеих сторон были открыты дополнительные пункты пересечения линии разграничения. Например, я слышал, что КПВВ "Золотое! в хорошем состоянии и готово к этому", - добавил спецпредставитель США по вопросам Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на Донбассе обстреляли пункт пропуска.