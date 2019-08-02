Банковая не выдала ГБР видео с возможной кражей серверов

Суд разрешил следователям самостоятельно изъять информацию из здания.

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Администрация президента отказалась предоставить Госбюро расследований видеозаписи с камер наблюдения, на которых могут быть зафиксированы факты возможного вывоза из здания секретных документов. Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Установлено, что ГБР расследует дело об исчезновении мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации президента.

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В рамках дела ГБР 30 мая запросило у Администрации видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые возможно зафиксировали факты вынесения из помещений АП любых вещей и документов за период с 01.04.2019 по 29.05.2019.

Однако Администрация не предоставила такую информацию. В итоге ГБР обратилось с ходатайством в суд.

9 июля Печерский суд Киева разрешил ГБР временный доступ к оборудованию, которое осуществляет видеозапись, и к видеозаписям с камер наблюдения, которые могли зафиксировать факты вынесения из указанных помещений любых вещей и документов за указанный период.

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Следователям разрешено изъять соответствующую информацию, которая находится во владении Администрации.

Напомним, ранее в ГБР засекретили информацию о допросе бывшего пресс-секретаря президент Петра Порошенко Святослава Цеголко.

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