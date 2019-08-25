Итоги 24 августа: День Независимости и ракетные испытания

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Украина отпраздновала 28 годовщину Независимости, ученые провели испытания космической ракеты Циклон: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украина испытала космическую ракету

Впервые за годы независимости в Украине прошли успешные испытания космической ракеты. Если дальнейшие испытания пройдут успешно, ракета сможет выводить спутники на орбиту.

Накануне 28-й годовщины Независимости нашей страны, впервые за время ее новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса Циклон-4, спроектированной КБ Южное и изготовленной на Южмаше.

Украина отпраздновала День Независимости

В День независимости Зеленский наградил более 100 человек. В частности президент Украины Владимир Зеленский отметил 58 военнослужащих государственными наградами, 16 бойцов награждены посмертно.

По улицам Киева прошел Марш Достоинства. По некоторым данным в нем приняли участие около 50 тысяч людей. По сообщениям организаторов, на Марш защитников приехали из 20 областей Украины.

На празднование в Киеве пришли Волкер и Тейлор. Американские дипломаты находились в зоне для почетных гостей рядом с первой леди. Позже они пообщались с президентом и украинскими военными.

Также в Киеве прошел Марш защитников Украины. Альтернативное официальному шествие началось на Майдане Незалежности сразу после Марша Достоинства.

Исполнение гимна превратили в перформанс. В течение шести минут гимн успели исполнить в аккапельном, симфоническом, народном и рэп-вариантах. А завершением стало выступление Тины Кароль на крыше здания.

Зеленский сравнил Крым и Донбасс с украденными детьми. Президент Владимир Зеленский во время торжественной речи ко Дню независимости, которую он произнес во время Шествия достоинства в субботу, 24 августа, на Майдане Незалежности, сравнил Донбасс и Крым с детьми, одного из которых сосед отобрал, а другого - запер в детской комнате.

Компании из Китая купили половину акций Мотор Сич

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group купили половину акций завода Мотор Сич и подали сделку на согласование в Антимонопольный комитет.

Зеленский объявил об учреждении Дня памяти защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об учреждении Дня памяти защитников Украины, который будет отмечаться ежегодно 29 августа. Об этом глава государства сообщил в субботу, 24 августа, во время Марша Достоинства в честь Дня Независимости Украины.

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