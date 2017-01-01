Итоги 25 августа: Водометы в Гонконге и обстрелы в Сирии

В закрытом паблике "Ненокса в сердце моем" во ВКонтакте появились несколько фото и видео с предполагаемого места взрыва ракеты Буревестник с ядерной силовой установкой. На снимках видны два находящихся вблизи берега понтона, один из которых заметно поврежден и наполовину затоплен.

Сообщается, что 12 августа капитан первого ранга Владимир Босый на закрытой встрече с жителями села Ненокса, в районе которого находится испытательный полигон, посоветовал "не приближаться к предметам, выброшенным за последние дни на берег".

В Днепре при задержании грабителя ранен замначальника полиции города

В Днепре во время поимки преступника был ранен подполковник Владимир Галушко.

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Известно, что подполковник Владимир Галушко является заместителем начальника Индустриального отделения полиции города Днепра.

Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи девушки и побежал в направлении Слобожанского проспекта.

Галушко заметил подозреваемого. При попытке задержать злоумышленник начал стрельбу в сторону полицейского. С ранением ноги Владимира доставили в больницу.

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Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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