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Итоги 25 августа: Водометы в Гонконге и обстрелы в Сирии

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
На саммите G7 обсудили ядерное оружие Ирана
На саммите G7 обсудили ядерное оружие Ирана
пресс-служба Белого Дома

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Израиль стрелял по селам в Сирии, в Гонконге применили гранатометы, а Ирану не разрешили ядерное оружие. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Израиль атаковал объекты иранских сил в Сирии

Израильские истребители нанесли удары по иранским целям к северо-востоку от Дамаска. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба армии Израиля.
 
В заявлении военных отмечается, что истребители нанесли удары по нескольким террористическим целям в Акрабе в Сирии.
 
Удару подверглись силы Аль-Кудс (силы специального назначения Корпуса стражей исламской революции), а также шиитские формирования, которые, как утверждается, планировали атаку на израильские цели с сирийской территории в последние дни.
 

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Подчеркивается, что сорванная атака включала планы по запуску нескольких оснащенных вооружением беспилотников для использования против израильских объектов.

 
Лидеры G7 решили, что Иран не должен обладать ядерным оружием - СМИ
 
Лидеры стран Большой семерки на встрече во французском Биаррице пришли к единому мнению, что Иран не должен обладать ядерными оружием. 
 
Также лидеры G7 выразили намерение способствовать миру и стабильности в Ближневосточном регионе.
 
По данным собеседника агентства, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе обсуждения заявил, что Токио "серьезно озабочен тем, что Иран превысил уровень обогащения урана".
 

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В Гонконге полиция впервые применила водометы

 
Полиция в Гонконге впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
 
Полиция использовала водометы для того, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ.
 
Протестующие в ответ бросали кирпичи и бутылки с зажигательной смесью. В результате полиции удалось очистить участок дороги и оттеснить демонстрантов.
 

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СМИ показали кадры с места взрыва ракеты в России

В закрытом паблике "Ненокса в сердце моем" во ВКонтакте появились несколько фото и видео с предполагаемого места взрыва ракеты Буревестник с ядерной силовой установкой. На снимках видны два находящихся вблизи берега понтона, один из которых заметно поврежден и наполовину затоплен.

Сообщается, что 12 августа капитан первого ранга Владимир Босый на закрытой встрече с жителями села Ненокса, в районе которого находится испытательный полигон, посоветовал "не приближаться к предметам, выброшенным за последние дни на берег".

В Днепре при задержании грабителя ранен замначальника полиции города

В Днепре во время поимки преступника был ранен подполковник Владимир Галушко.

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Известно, что подполковник Владимир Галушко является заместителем начальника Индустриального отделения полиции города Днепра. 

Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи девушки и побежал в направлении Слобожанского проспекта.

Галушко заметил подозреваемого. При попытке задержать злоумышленник начал стрельбу в сторону полицейского. С ранением ноги Владимира доставили в больницу.

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Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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Теги: итоги дня, G7, Сирия, Иран, Израиль, РФ, ядерное оружие, ракета
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