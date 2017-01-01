Труба объяснил, почему детективы исследуют сенсорную кнопку в Раде

Следствие пытается выяснить, что уже могли сделать с системой предыдущие нардепы.

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23 и 27 августа следователи ГБР совместно с оперативным подразделением СБУ проводили осмотр центра управления системой "Рада" из-за перспективы введения сенсорной кнопки. Эту информацию подтвердил директор ГБР Роман Труба в своем телеграм-канале.

Причиной осмотра стала информация, что руководство Аппарата ВР собирается срочно вводить сенсорную кнопку как обязательный элемент во время голосования народных депутатов Украины.

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"Хорошая эта инициатива? Конечно, хорошая. Почему же тогда ГБР пришло в центр управления "Рады"? Так как использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов, ведь сейчас ее функционирование не предусмотрено действующим законом "О Регламенте", - пояснил Труба.

"Что планировали и уже сделали отдельные руководители Аппарата ВР, нарушили ли они правила эксплуатации использования сенсорно-вычислительной системы - ГБР и устанавливает", - добавил он.

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Труба также подчеркнул, что детективы приходили в Раду не с обысками, а с осмотром, на который получили разрешение Первого заместителя Руководителя Аппарата ВР.

Ранее Руслан Стефанчук предположил, что депутаты смогут голосовать с проверкой отпечатков пальцев уже после зимних каникул.

Андрей Парубий заявил тем временем, что создание новой системы "Рада" может занять полгода-год.

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