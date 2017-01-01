Новые министры готовятся к первому заседанию уже в среду

Первое заседание новоизбранного правительства может состояться уже 4 сентября.

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Первое рабочее заседание новоизбранного Кабинета министров может произойти в среду, 4 сентября. Об этом заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает "112".

Она отметила, что в первую очередь Кабмин должен принять решения, которые необходимы для продолжения работы министерств.

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"Скорее всего, стандартное заседание Кабмина будет, как всегда, в среду. Я сегодня встречаюсь с руководителями подразделений для того, чтобы увидеть, есть ли необходимые неотложные решения, прошедшие все процедуры, которые могут быть вынесены на Кабмин. Их много ", - заверила она.

Бабак добавила, что первые решения будут административного характера, касающиеся также переименования министерств.

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"Объединение Минтоплива с Минэкологии очень многие люди воспринимают неправильно, считая, что это потеря экологического направления в политике правительства", - отметила она.

"Напротив, мировая тенденция сегодня объединять топливо с экологией, потому что устойчивость энергетического обеспечения связана с тем, как используется все и как это влияет на окружающую среду, климатические изменения", - сказала Бабак.

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Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский хочет переподчинить себе Национальную гвардию.

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