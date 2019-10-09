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Никакой автономии у Донбасса не будет - МИД

Комментариев: 9
Донецкая и Луганская области получат только местное самоуправление.
Донбасс не получит автономию от Украины
Донбасс не получит автономию от Украины
пресс-служба Минобороны

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Формула Штайнмайера является лишь частью вопроса по регулированию ситуации на Донбассе и никакой автономии территорий не предусматривает. Об этом заявил политический директор МИД Алексей Макеев, передает УНН.

“Формула Штайнмайера не существует в природе оторванной от всего остального, с формулы Штайнмайера не начинаются переговоры, все о чем говорит формула Штайнмайера — это о том, как может вступить в силу закон об особенностях местного самоуправления", - отметил он.

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"Подчеркиваю, никакой автономии там нет, только местное самоуправление”, - заверил Макеев.

Он отметил, что выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей должны быть демократическими и соответствовать стандартам ОБСЕ.

“Такие выборы будут признаны демократическими только тогда, когда наблюдатели ОБСЕ увидят, что на избирательных участках нет "урков“ с автоматами, рядом с избирательном участке нет танков", - подчеркнул Макеер.

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"Что любой гражданин Украины, который находится на этой территории, может прийти и проголосовать, в том числе 1,5 млн временных переселенцев, что украинские СМИ будут освещать этот процесс, украинский ЦИК проводить эти выборы, и любой гражданин Украины сможет баллотироваться на этих выборах и любая украинская политическая партия может выдвигать свои кандидатуры на этих выборах”, — отметил Макеев.

Таким образом, требование дипломатов в РФ, которую поддерживают украинские партнеры по нормандском формата — это вывести вооруженные силы и дать возможность Украине восстановить суверенитет над сегодня оккупированной территорией.

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“Речь идет о местных выборах. Никаких президентов, никаких автономий, никто выбирать там не позволит, потому что Украина является унитарным государством”, — уточнил Макеев.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что формулы Штайнмайера для Крыма нет.

 

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Теги: Донбасс, автономия, формула Штайнмайера, МИД, выборы
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Комментариев (9)
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Porebrik    09.10.2019, 19:37
Оценка:  -2
Porebrik
Я лично могу гарантировать залупу конскую даунбассу
Boxerogos    09.10.2019, 19:39
Оценка:  +1
Boxerogos
Прибереги её для своей матери.Пусть потешет себя,старушка.И тебе на пЫво даст на радостях!)))))))))))
Брюква_и_Клюква    09.10.2019, 19:25
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
В формуле Штайнмайера написано просто: "особый" статус. Но не уточнено, какой именно. Это может быть заповедник, гетто или зоопарк, к примеру.
Boxerogos    09.10.2019, 19:30
Оценка:  +1
Boxerogos
Потрохобот,а это как решат тамошние власти,таким и будет"особый статус".Ты главное сглатывай.))))))))))))
Avenger_    09.10.2019, 19:03
Оценка:  -2
Avenger_
Смешно слышать какие-то условия и ультиматумы от чинуш, которые вообще ни на что не влияют и ничего не контролируют
Boxerogos    09.10.2019, 18:59
Оценка:  -2
Boxerogos
Главное что у них будет свои власть,армия и милиция.А автономию можно и не давать.Это уже чересчур!Бугагагагагага!!!))))))) ))))))))
Shiko    09.10.2019, 19:04
Оценка:  +1
Shiko
Главное, что при таких раскладах, я не буду жить с орками в одной стране)))
tinkerrr    09.10.2019, 19:13
Оценка:  +1
tinkerrr
аналогично)
жупел    09.10.2019, 18:38
Оценка:  -3
жупел
Макеев?? - а кто это?? судя по той чуши, которую он несёт, человека случайно спросили у МИДа., который до этого наверное в бачках там за углом ковырялся..
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