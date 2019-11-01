Опубликованы новые переписки нардепа Яременко с девушками в Раде

Журналисты с сентября "наблюдали" за депутатом в Раде, но не стали это публиковать сразу и решили проверить, будет ли иметь это поведение системный характер.

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Богдан Яременко, которого заметили за перепиской с проституткой, не первый раз общался с девушками во время заседаний. Видео и скриншоты других переписок депутата опубликовало издание #Буквы.

Сообщается, что в объектив фотокорреспондента данные переписки попали еще в сентябре, однако журналисты не стали это публиковать сразу и решили проверить, будет ли иметь это поведение системный характер. Поэтому принялись наблюдать.

Так, 29 октября нардеп согласовывал встречу с девушкой на ближайшие дни. "Привет. Я не только не передумал, но еще в субботу предложил встретиться и перейти для облегчения общения в Вотсап или Вайбер. Даже телефон оставил. Встретиться можем завтра вечером или в четверг…" – пишет нардеп.

В этот же день у девушки по имени Эльвира нардеп интересуется, какой алкоголь она предпочитает. “Под настроение. Вино, виски, шампанское”, – отвечает девушка.

Во время голосования Яременко читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

Одна из девушек в переписке попросила у нардепа 10 тысяч долларов на квартиру, но он ответил, что это значительно выше его возможностей.

Также нардеп переписывался с 18 – летней девушкой, у которой интересовался, “сколько ей нужно денег в месяц”, а другой девушке рассказывает, что женат и “новый человек в политике”.

Напомним, журналисты поймали Яременко на переписке с проституткой, в ходе которой обсуждались условия встречи. Сам депутат заявил, что это была якобы специально устроенная им провокация против журналистов.

Позже выяснилось, что и на следующий день Яременко в сессионном зале парламента рассматривал девушек по приложению Tinder в смартфоне.

В результате Яременко принес извинения "от жены и детей до фракции и президента".

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