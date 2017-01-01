Итоги 6 ноября: "Шок" президента и подрыв авто

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Зеленский остался в шоке после посещения завода Укроборонпрома в Харькове

Зеленский посетил завод Малышева в Харькове и заявил, что был “в шоке“, в Киеве мотоциклист кинул на крышу авто взрывное устройство и скрылся. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Правительство ко второму чтению обновило проект государственного бюджета на 2020 год

40% роста ВВП, 1 миллион рабочих мест, 50 миллиардов долларов инвестиций – обо всем этом украинское правительство рассказывало последние месяцы, обещая добиться подобных результатов за пять лет. Но предпосылок ко всему этому и близко нет в проекте государственного бюджета на 2020 год. А что же тогда есть?

Российскую актрису выдворили из Украины

Российская актриса Маргарита Аброськина не смогла находится в Украине после того, как прибыла в аэропорт Борисполь с Минска на сьемки, сообщает 6 ноября пресс-центр Госпогранслужбы.

“В аэропорту Борисполь среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили правонарушительницу украинского законодательства. Ею оказалась гражданка РФ – актриса, которая прилетела в Украину на съемки. Однако выяснилось, что в 2018 году россиянка незаконно посещала оккупированный ее страной Крымский полуостров“, - сказано в сообщении.

Юрий Луценко решил уйти из политики

Экс-генпрокурор Юрий Луценко решил уйти из политики. Об этом он сказал в эфире 1+1 в среду, 6 ноября.

“Дальше я собираюсь организовать фонд поддержки украинской книги. Буду читать и пропагандировать чтение и помогать тем, кто пишет умные книжки. А Ирина после определенной медицинской реабилитации, очевидно будет заниматься тем, чем занималась до депутатства – своим небольшим семейным бизнесом“, - рассказал Луценко.

Зеленский “в шоке“ от завода Укроборонпрома

Президент Владимир Зеленский заявил, что был шокирован после посещения завода Малышева в Харькове, который является частью концерна Укроборонпром. Об этом Зеленский сказал на совещании по вопросу Укроборонпрома в Харькове.

“Мы были на авиазаводе, на легендарном заводе Малышева... Вы знаете, я в шоке. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили. А в советские времена - 900 танков за год. Что происходит с нашими предприятиями?“ - сказал Зеленский.

Ляшко в аэропорту подрался со “слугой народа“

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в аэропорту Борисполь с нардепом от Слуги народа, главой комитета по энергетике Андреем Герусом. Соответствующее видео появилось в среду, 6 ноября.

Конфликт произошел из-за поправки Геруса, позволившей начать импорт электроэнергии из России. В ходе конфликта, бывший нардеп обвинил “слугу народа“ в том, что тот предал национальные интересы Украины.

В Амстердаме сообщили о вероятном захвате самолета

Вечером в среду, 6 ноября, в аэропорту Схипхол в столице Нидерландов Амстердаме объявлена чрезвычайная ситуация из-за возможного захвата самолета рейсом в Мадрид. Об этом сообщает местное издание Rtlnieuws.

Что именно произошло, пока остается неизвестным. Однако, как рассказывают в военной полиции, речь идет “о подозрительной ситуации на борту одного из самолетов“.

Позже стало известно, что пилот Air Europa случайно оповестил наземные службы о захвате заложников на борту в аэропорту Амстердама Схипхол.

В Киеве мотоциклист бросил взрывчатку в автомобиль

На Житомирской трассе в Киеве вечером, 6 ноября, неизвестный бросил взрывчатку на крышу авто. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

“Теракт в Киеве на Житомирской трассе: на развороте на Чайки мотоциклист кинул на крышу авто взрывное устройство и скрылся“, - говорится в сообщении.

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