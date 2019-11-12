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Инвалид войны засудил Президента Украины

Комментариев: 6
Гражданин просил президента лично дать ему ответ, но глава государства в нарушение закона этого не сделал.
Инвалид войны засудил Президента Украины
Инвалид войны засудил Президента Украины
wikimedia.org

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Мужчина просил президента проверить изложенные факты и лично ответить на запрос. Обращение из Администрации президента передали в другой орган власти. Верховный Суд решил, что этого нельзя было делать. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Украины.

Большая Палата Верховного Суда удовлетворила иск о признании противоправной бездеятельности Президента Украины - Председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины, - сказано в сообщении.

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Истец – инвалид войны. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой “лично письменно сообщить ему о результатах проверки фактов, изложенных в поданном им ранее заявлении“. Но Администрация Президента передала это обращение для рассмотрения в другой орган государственной власти.

Большая Палата ВС пришла к выводу, что обращения лиц, указанных в ч. 2 ст. 14 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 16 Закона Украины “Об обращениях граждан“ должны рассматриваться руководителями государственных органов лично. Указанный порядок касается и Президента Украины, - сказано в сообщении пресс-службы.

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В сообщении суда не указано, идет ли речь о действующем президенте Владимире Зеленском, или его предшественнике. При этом упоминается “Администрация президента“, которая была упразднена 25 июня 2019 года, а ее преемником стал Офис президента.

Напомним, бывший народный депутат Надежда Савченко с резким заявлением обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Тон обращения Савченко выбрала нестандартный и даже хамский.

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Теги: Президент Украины, Администрация Президента, Верховный Суд
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Комментариев (7)
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Путин_xyйло    12.11.2019, 19:53
Оценка:  0
Путин_xyйло
Если Президент поменялся, то и отвечать тому кто сейчас! Это его люди так принимали дела!
Антибес    12.11.2019, 18:56
Оценка:  -3
Антибес
Педя,привет!)))))
Letohradek    12.11.2019, 19:09
Оценка:  +1
Letohradek
Недалекое, ты хоть статью читало? ))

//...инвалид войны. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой “лично письменно сообщить ему о результатах проверки фактов, изложенных в поданном им ранее заявлении“.//
Антибес    12.11.2019, 19:26
Оценка:  -2
Антибес
Струшка Виолетта,ты похоже снова под денатуратом...Видимо Зе этому инвалиду ответил из несуществующей"Администр ации Президента"?)))))
ВосставшийИзБана    12.11.2019, 19:40
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А с 20 мая по 25 июня при артикле было что?
Антибес    12.11.2019, 19:47
Оценка:  0
Антибес
"В сообщении суда не указано идет ли речь о действующем президенте Владимире Зеленском,или его предшественнике".)))))
Путин_xyйло    12.11.2019, 19:51
Оценка:  0
Путин_xyйло
С целью непопадания в такие казусы будут раз в месяц менять названия аппарат, офис, будка и прочее и рассказывать что это не к ним, а к пАпередникам
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