Инвалид войны засудил Президента Украины

Гражданин просил президента лично дать ему ответ, но глава государства в нарушение закона этого не сделал.

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Мужчина просил президента проверить изложенные факты и лично ответить на запрос. Обращение из Администрации президента передали в другой орган власти. Верховный Суд решил, что этого нельзя было делать. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Украины.

Большая Палата Верховного Суда удовлетворила иск о признании противоправной бездеятельности Президента Украины - Председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины, - сказано в сообщении.

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Истец – инвалид войны. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой “лично письменно сообщить ему о результатах проверки фактов, изложенных в поданном им ранее заявлении“. Но Администрация Президента передала это обращение для рассмотрения в другой орган государственной власти.

Большая Палата ВС пришла к выводу, что обращения лиц, указанных в ч. 2 ст. 14 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 16 Закона Украины “Об обращениях граждан“ должны рассматриваться руководителями государственных органов лично. Указанный порядок касается и Президента Украины, - сказано в сообщении пресс-службы.

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В сообщении суда не указано, идет ли речь о действующем президенте Владимире Зеленском, или его предшественнике. При этом упоминается “Администрация президента“, которая была упразднена 25 июня 2019 года, а ее преемником стал Офис президента.

Напомним, бывший народный депутат Надежда Савченко с резким заявлением обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Тон обращения Савченко выбрала нестандартный и даже хамский.

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