На Львовщине из воинской части украли бронемашины
В одной из воинских частей Львовской области провели внеплановую инвентаризацию материальных ценностей и выявили недостачу бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона
В ведомстве считают, что нехватка стала следствием халатного отношения военных должностных лиц к службе и их неспособности обеспечить надлежащий учет и хранение бронетанкового имущества.
Возбуждено уголовное дело по статье "халатное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред в условиях особого периода".
Виновным грозит от пяти до семи лет тюрьмы.
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