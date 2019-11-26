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На Львовщине из воинской части украли бронемашины

Комментариев: 3
Из воинской части исчезли бронемашины на девять миллионов. Инцидент произошел, по мнению прокуратуры, из-за халатности военных.
БТР-3Е1
БТР-3Е1
Wikimedia.org

В одной из воинских частей Львовской области провели внеплановую инвентаризацию материальных ценностей и выявили недостачу бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона

В ведомстве считают, что нехватка стала следствием халатного отношения военных должностных лиц к службе и их неспособности обеспечить надлежащий учет и хранение бронетанкового имущества.

Возбуждено уголовное дело по статье "халатное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред в условиях особого периода".

Виновным грозит от пяти до семи лет тюрьмы.

Напомним, 1 ноября суд оставил под стражей участников коррупционных схем в оборонке, всплывших в результате журналистского расследования.
 

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Теги: Львовская область, кража, прокуратура, бронетехника, бронемашина, воинская часть
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Антибес    26.11.2019, 21:09
Оценка:  +1
Антибес
Не зря на той прОклятой Богом земле голосовали за Педрилу Сахарного.Воровство-их общая сущность.
Л_о_л_а    26.11.2019, 20:52
Оценка:  +3
Л_о_л_а
Путин спер, спросите Антоху Херащенко - он подтвердит
толян04    26.11.2019, 20:34
Оценка:  +3
толян04
у хозяйстви усё в пригоде стане)))
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