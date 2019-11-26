На Львовщине из воинской части украли бронемашины

Из воинской части исчезли бронемашины на девять миллионов. Инцидент произошел, по мнению прокуратуры, из-за халатности военных.

В одной из воинских частей Львовской области провели внеплановую инвентаризацию материальных ценностей и выявили недостачу бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона

В ведомстве считают, что нехватка стала следствием халатного отношения военных должностных лиц к службе и их неспособности обеспечить надлежащий учет и хранение бронетанкового имущества.

Возбуждено уголовное дело по статье "халатное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред в условиях особого периода".

Виновным грозит от пяти до семи лет тюрьмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet