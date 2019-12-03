Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Избиение нардепа Геруса: Появился новый подозреваемый

Комментариев: 3
Охранника Ляшко подозревают в соучастии при нападении на Геруса.
В избиении Геруса принимал участие еще один человек
В избиении Геруса принимал участие еще один человек
кадр из видео

Читай также: Суд открыл дело против НАПК по иску Ляшко

Прокуратура объявила еще одно подозрение в рамках уголовного дела о нападении на народного депутата Андрея Геруса. Помимо самого экс-нардепа Олега Ляшко подозрение вручено его охраннику. Причем меру пресечения ему также уже успели назначить. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская в комментарии УНН.

Да, он подозревается в пособничестве умышленного нанесения народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью, - сообщила Гайовская.

Читай также: Олега Ляшко суд оставил на свободе

Таким образом, охранник Ляшко проходит по тем же статьям, что и сам лидер Радикальной партии – ч.5 ст.27 и ч.2 ст.346 УК Украины, по которым предусматривается от 4 до 7 лет заключения.

Напомним, ранее Герус, сообщая о факте того, что на него в зале ожидания официальных делегаций напал Олег Ляшко, также добавил, что тот был вместе со своим охранником.

19 ноября Бориспольский горрайонный суд избрал меру пресечения народному депутату предыдущего созыва Олегу Ляшко в виде личного поручительства.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Герус, Ляшко, подозрение, прокуратура
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Брюква_и_Клюква    03.12.2019, 14:21
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Наконец-то Ляшко кого-то избил. Раньше только его самого избивали.
SINOBI-LIFE    03.12.2019, 14:13
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
Ну это уже не смешно,нашли нового обвиняемого в избиении косоглазого и косноязычного Герпеса или вернее ануса!!!
Путин_xyйло    03.12.2019, 14:12
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Там еще уборщик был и кино снимал кто-то, их тоже запишите.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь