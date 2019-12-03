Избиение нардепа Геруса: Появился новый подозреваемый

Охранника Ляшко подозревают в соучастии при нападении на Геруса.

В избиении Геруса принимал участие еще один человек кадр из видео

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Прокуратура объявила еще одно подозрение в рамках уголовного дела о нападении на народного депутата Андрея Геруса. Помимо самого экс-нардепа Олега Ляшко подозрение вручено его охраннику. Причем меру пресечения ему также уже успели назначить. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская в комментарии УНН.

Да, он подозревается в пособничестве умышленного нанесения народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью, - сообщила Гайовская.

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Таким образом, охранник Ляшко проходит по тем же статьям, что и сам лидер Радикальной партии – ч.5 ст.27 и ч.2 ст.346 УК Украины, по которым предусматривается от 4 до 7 лет заключения.

Напомним, ранее Герус, сообщая о факте того, что на него в зале ожидания официальных делегаций напал Олег Ляшко, также добавил, что тот был вместе со своим охранником.

19 ноября Бориспольский горрайонный суд избрал меру пресечения народному депутату предыдущего созыва Олегу Ляшко в виде личного поручительства.

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