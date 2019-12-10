Драка с Герусом: Ляшко отказался давать показания в прокуратуре

Главный "радикал" сослался на 63 статью конституции, позволяющую не давать показания против себя.

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Лидер Радикальной партии и бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко пришел на допрос в Бориспольскую прокуратуру, куда его вызывал следователь, работающий по делу о драке Ляшко с народным депутатом от “Слуги народа“ Андреем Герусом. При этом главный “радикал“ отказался давать показания. Об этом он сам рассказал журналистам после встречи со следователем.

Я пришел в прокуратуру, потому что они, когда требовали в суде моего ареста, мотивировали тем, что я могу выехать из Украины, я не буду ходить на следственные действия, я чего-то боюсь. Я никуда не собираюсь уезжать, это моя страна. Я никуда не собираюсь прятаться, - отметил Ляшко.

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Он добавил, что воспользовался правом, которое предоставляет статья 63 Конституции Украины. В статье говорится, что “лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников“.

Напомним, в деле об избиении нардепа Геруса появился новый подозреваемый. Охранника Ляшко подозревают в соучастии при нападении на Геруса.

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