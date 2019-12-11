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Оккупанты создают на Донбассе выездные вербовочные команды - ГУР

Комментариев: 3
Основными объектами пропагандистских мероприятий являются работники предприятий и жители шахтерских поселений.
Террористы продолжают набирать на службу уголовников
Террористы продолжают набирать на службу уголовников
gur.gov.ua

Российское оккупационное командование продолжает активные мероприятия по комплектованию личным составом соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Об  этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

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"Для повышения эффективности агитационной работы на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты создают выездные вербовочные команды, в состав которых привлекают работников военкоматов и военнослужащих российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Как отметили в украинской разведке, основными объектами пропагандистских мероприятий являются работники предприятий с большой задолженностью по заработной плате и жители шахтерских поселений (промышленных районов).

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"В то же время продолжается набор на военную службу лиц, совершивших преступления и уклоняющихся от уголовного преследования или в прошлом привлекались к уголовной ответственности", - сообщилив ГУР.

Как сообщалось 9 декабря, оккупанты активно строят укрепления вдоль линии фронта.

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Теги: Донбасс, разведка
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Комментариев (4)
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Зорян_и_Шкиряк    11.12.2019, 14:47
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Баян рваный! Скукатища!..
YSL    11.12.2019, 14:40
Оценка:  -2
YSL
"ВРУ" врут как всегда как и их аббревиатура на значке.
VSHIVANKA    11.12.2019, 14:03
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ЧТО ЗА ОККУПАНТЫ В ДОНБАССЕ ?!
ДАЖЕ НА ВСТРЕЧЕ В ПАРИЖЕ О НИХ НЕ БЫЛО РЕЧИ , А НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ОБ ЭТОМ ТОЛЬКО И ХРЮКАЮТ......
VVTF2wtf_uebok    11.12.2019, 13:46
Оценка:  -1
VVTF2wtf_uebok
Агентов в ВСУ, будут готовить?))))
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