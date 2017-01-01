Итоги 24 декабря: Увольнение губернаторов и перенос Рождества

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Увольнение глав двух областей

Во время заседания Совета развития общин и территорий президент Владимир Зеленский уволил главу Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского и главу Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко.

По словам главы государства, они не показали результата в возглавляемых ими регионах.

В ПЦУ отказались от идеи переноса Рождества

Архиерей ПЦУ Евстратий Зоря сообщил, что переход Православной церкви Украины на григорианский календарь может внести "смятение" в украинское православие.

При этом опрос, опубликованный накануне Рождества, показал, что украинских граждан, поддерживающих окончательный переход к григорианскому календарю, становится все больше.

В Кабмине заявили о снижении начислений в платежках

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство приняло решение, которое позволит на 30% снизить суммы в платежках за коммунальные услуги.

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По его словам, начисления за тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой можно снизить за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре.

Первый перерасчет по новым правилам потребители получат в январе 2020 года в платежках за декабрь 2019 года. Сумма перерасчета будет зачислена потребителям в оплату будущих платежей.

Украина отказалась от названий коньяк и шампанское

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран сообщил, что Украина прекратила экспорт продукции под названиями "коньяк" и "шампанское".

В соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности, из страны будут экспортировать вино игристое и бренди.

Кабинет министров одобрил безвиз с двумя странами

Правительство утвердило введение безвизового режима с Колумбией и Эквадором. Украинцы смогут путешествовать в эти страны без визы на 90 дней в течение 180 дней.

Захват заложницы в Харькове

24 декабря, около 9:30 в Немышлянском районе Харькова местная жительница возвращалась из детского сада, куда отвела своего ребенка. На улице на нее напал неизвестный мужчина, пристал нож к горлу и заявил, что она - его заложница.

Копы, которые прибыли на место событий, в ходе переговоров узнали, что мужчина хочет увидеть своего давнего знакомого. На него он поменяет заложницу.

Полицейским удалось договориться, что злоумышленник готов обменять заложницу на одного из правоохранителей. Обмен состоялся. Полицейский в ходе разговора со злоумышленником пытался вызвать у него доверие и предложил покурить. В тот момент полицейский накинулся на злоумышленника, но тот успел нанести ему удар ножом.

Капитану полиции оказана необходимая медицинская помощь, после хирургического вмешательства он находится в реанимационном отделении. На месте происшествия злоумышленник был задержан, при осмотре у него изъято орудие преступления.

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