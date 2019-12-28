В Славянске 6-летняя девочка умерла после похода к стоматологу

Прокуратура выясняет, есть ли в смерти ребенка вина врачей.

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В городе Славянске Донецкой области правоохранители выясняют обстоятельства смерти 6-летней девочки, которая накануне посетила стоматолога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками стоматологической больницы города Славянска, что привело к тяжелым последствиям, а именно к смерти малолетнего ребенка, - говорится в сообщении.

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Так, по данным следствия, 27 декабря, в 19:05, в реанимационное отделение областной детской больницы, расположенной в городе Славянске, была доставлена 6-летняя местная жительница с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией. В 23:08, несмотря на усилия реаниматологов, ребенок умер.

По предварительной информации, аллергическая реакция у девочки началась после лечения в одном из заведений стоматологического профиля.

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В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) УК Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного события. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в больнице Запорожья киллер пришел в больницу в маске и бахилах. Он представился родственником пациента, а оставшись в палате сам, нанес жертве несколько ударов ножом и перерезал ему горло.

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