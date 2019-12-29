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Итоги 3 января: дом казака Гаврилюка и убийство Сулеймани

Комментариев: 2
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Дом Гаврилюка
Дом Гаврилюка
tk.media

В Иране убили генерала Кесема Сулеймани; в Карпатах нашли элитный дом казака Гаврилюка: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

В феврале начнет трансляцию ТВ-канал для ОРДЛО

Государственный канал для временно оккупированных территорий выйдет в эфир 15 февраля.

Сообщается, что изначально на канале будут транслировать украинские и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы украинского производства. Также канал будут вести информационное вещание собственного производства.

 

В Иране убили генерала Кесема Сулеймани

В Пентагоне заявили о планах нападения на американских дипломатов в Ираке, которые по данным разведки США, разрабатывал Касим Сулеймани.

Приказ о ликвидации иранского генерала Касима Сулеймани выдал лично президент США Дональд Трамп.

Операция по ликвидации Сулеймани была проведена после предупреждения, которое в адрес Ирана вынес министр обороны США Марк Эспер. Он заявил, что военные будут наносить удары по силам, которые Иран поддерживает в Ираке и Сирии, если будут обнаружены признаки подготовки к нападениям на американские базы и персонал в регионе.

 

Стало известно, сколько Зеленскому принес “Квартал 95“ в 2019 году

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 4,8 млн гривен роялти от “Квартала 95“.

Изменения президент внес в пятницу, 3 января. В частности, Зеленский указал, что 27 декабря 2019 года получил от “Квартала 95“ 4 млн 880 тыс. гривен роялти и 104 тыс. гривен компенсации за пользование торговой маркой.

 

Казак Гаврилюк построил в Карпатах дом у озера

Бывший народный депутат Михаил Гаврилюк, который больше известен как “казак Гаврилюк“, построил в Карпатах дом на 550 квадратных метров. Рядом с коттеджем находятся озеро и водопад.

Сам экс-нардеп прокомментировал новость об элитной недвижимости в Карпатах. Казак Гаврилюк заявил, что дом в Карпатах он строит не на деньги, которые якобы мог нечестно заработать в Раде, а потому, что “удачно женился“.

 

В Киеве 60-летний “продюсер“ изнасиловал студентку

В Киеве 60-летний мужчина был арестован за изнасилование 18-летней студентки.

Насильником оказался мужчина 1959 года рождения, который познакомился с жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером. В дальнейшем под предлогом трудоустройства мужчина заманил доверчивую студентку к себе в квартиру, где опоил и изнасиловал.

 

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Комментариев (4)
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advokit    04.01.2020, 14:21
Оценка:  +4
advokit
Ось таке воно життя Українського депутата-пенсіонера)))
Krotol2    04.01.2020, 12:46
Оценка:  -3
Krotol2
Увсех депутатов сплошное везение.Уодних мамы как шейхи другие в лотерею бабосы косят.У третьих жены их содержат и все покупают.Прям рай
advokit    04.01.2020, 14:17
Оценка:  +4
advokit
Да уж... Прав на все 100%..
advokit    04.01.2020, 14:19
Оценка:  +4
advokit
Якщо навіть Гаврилюк такий "везучий", то що казати вже про Ляшків і Тимошенків?!..)))
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