Дело Соболева: Прокуратура опровергла освобождение подозреваемых

Лица, которых отпустил суд, к покушению на депутата не имеют отношения.

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В прокуратуре города Киева опровергли информацию об изменении меры пресечения подозреваемым в покушении на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева. Отпущенные вчера под домашний арест лица не имеют отношения к этому преступлению, сообщают “Факты“ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Постановление Печерского районного суда, на которое ссылаются СМИ, касается изменения мер лицам, которые являются фигурантами другого уголовного производства, связанного с незаконным лишением свободы человека и вымогательством, — сообщили в прокуратуре.

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В ведомстве отметили, что это производство не связано с организацией покушения на убийство депутата и во время его совершения эти лица уже находились под стражей.

Подчеркиваем, что двое подозреваемых в убийстве 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева находятся под стражей и суд не менял им мер. А лицо, которое обоснованно подозревается в организации этого преступления, с 19 ноября 2019 года находится в розыске МВД Украины. Его местонахождение в настоящее время устанавливается, — подчеркнули правоохранители.

Напомним, вчера стало известно, что Печерский суд столицы выпустил на свободу россиянина Гелани Межиева, которого, подозревают в связи, с “бандой“ Юсупа Абуева. Последнего подозревают в организации покушении на депутата Киевскоблсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его сын.

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