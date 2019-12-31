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Позади Руанды и Зимбабве: Украина в рейтинге безопасности для женщин

Комментариев: 1
Среди 167 стран мира, включенных в рейтинг, Украина оказалась на 105 месте.
Украина в рейтинге стран по безопасности для женщин на 105 месте
Украина в рейтинге стран по безопасности для женщин на 105 месте
depositphotos.com

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Организация Women, Peace, and Security Index, которая определяет индекс безопасности для женщин различных стран мира, составила новый рейтинг по итогам минувшего года. Украина в нем оказалась во второй половине списка.

Так, если в рейтинге за 2018 год Украина занимала 103 место, то в 2019 году наша страна опустилась даже ниже этой и без того неутешительной строчки: 105 место среди 167 стран, включенных в рейтинг.

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Соседями Украины по рейтингу оказались Колумбия и Гватемала. Также нашу страну опередили Ямайка, Эквадор, Боливия, Намибия, Суринам, Руанда, Зимбабве, Венесуэла, Никарагуа, Танзания и другие.

Выше в списке оказались и все географические соседи Украины: Россия – 51 место, Беларусь – 38, Польша – 25, Словакия – 35, Венгрия – 49, Румыния – 53, Молдова – 64.

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Топ-10 самых безопасных стран для женщин составили:

  • Норвегия
  • Швейцария
  • Финляндия
  • Дания (разделила 3-е место с Финляндией)
  • Исландия
  • Австрия
  • Великобритания
  • Люксембург
  • Швеция
  • Нидерланды (разделили 9-е место со Швецией).

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Последние пять мест (самые опасные для женщин страны) — Южный Судан, Пакистан, Сирия, Афганистан и Йемен.

Напомним, в Николаеве средь бела дня изнасиловали девушку. Нападение произошло во дворе жилого дома. По словам девушки, над ней поиздевались двое знакомых мужчин.

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Теги: женщина, девушка, рейтинг, безопасность, права человека
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Комментариев (2)
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BOOTSMANN    06.01.2020, 13:30
Оценка:  -1
BOOTSMANN
ТП сами себе выдумывают какие-то рейтинги, а недоразвитые московиты сразу слюни пускают: радуюЦЦа!
VSHIVANKA    06.01.2020, 13:27
Оценка:  0
VSHIVANKA
Из указа царя Ивана Грозного «… а всех юродивых и убогих ссылать на оукраину, там им дуракам место»....
ИМЕННО ОУКРАИНА , ИМЕННО ТАК РАНЬШЕ НАЗЫВАЛИСЬ ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ , КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ НЕДОРАЗУМЕНИЮ ЗАСЕЛЯЮТ ПОДДАНЫЕ РОССИИ , ОУКРАИНЦЫ ....)))
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