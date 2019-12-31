Позади Руанды и Зимбабве: Украина в рейтинге безопасности для женщин

Среди 167 стран мира, включенных в рейтинг, Украина оказалась на 105 месте.

Украина в рейтинге стран по безопасности для женщин на 105 месте depositphotos.com

Читай также: В Киеве нашли убитыми двух девушек

Организация Women, Peace, and Security Index, которая определяет индекс безопасности для женщин различных стран мира, составила новый рейтинг по итогам минувшего года. Украина в нем оказалась во второй половине списка.

Так, если в рейтинге за 2018 год Украина занимала 103 место, то в 2019 году наша страна опустилась даже ниже этой и без того неутешительной строчки: 105 место среди 167 стран, включенных в рейтинг.

Читай также: В Николаеве ревнивец убил свою жену и прожил с трупом 3 дня

Соседями Украины по рейтингу оказались Колумбия и Гватемала. Также нашу страну опередили Ямайка, Эквадор, Боливия, Намибия, Суринам, Руанда, Зимбабве, Венесуэла, Никарагуа, Танзания и другие.

Выше в списке оказались и все географические соседи Украины: Россия – 51 место, Беларусь – 38, Польша – 25, Словакия – 35, Венгрия – 49, Румыния – 53, Молдова – 64.

Читай также: В Киеве 60-летний “продюсер“ изнасиловал студентку

Топ-10 самых безопасных стран для женщин составили:

Норвегия

Швейцария

Финляндия

Дания (разделила 3-е место с Финляндией)

Исландия

Австрия

Великобритания

Люксембург

Швеция

Нидерланды (разделили 9-е место со Швецией).

Читай также: В Запорожье военный пытался изнасиловать двух женщин

Последние пять мест (самые опасные для женщин страны) — Южный Судан, Пакистан, Сирия, Афганистан и Йемен.

Напомним, в Николаеве средь бела дня изнасиловали девушку. Нападение произошло во дворе жилого дома. По словам девушки, над ней поиздевались двое знакомых мужчин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.