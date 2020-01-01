Контрразведка СБУ задержала двух женщин-шпионок "ДНР"

Контрразведчики ликвидировали информаторскую сеть террористов "ДНР" на Донбассе.

Контрразведка Службы безопасности Украины ликвидировала информаторскую сеть террористов “ДНР“, которая действовала в Лиманском районе Донецкой области. Правоохранители задержали двух местных жительниц, которые сотрудничали с оккупантами. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Сообщается, что обе женщины прошли тщательный инструктаж в Донецке, когда посещали оккупированный город якобы по своим делам. Кураторы передали им задачи, каналы связи, также определили условный конспиративный “сленг“ для передачи нужных боевикам данных.

Кураторы из разведки “ДНР“ дали женщинам задание собирать и передавать информацию о подразделениях ВСУ, их численность, вооружение, места дислокации и направления перемещения в районе проведения АТО. В первую очередь их интересовало железнодорожное сообщение. Полученную информации террористы использовали для диверсий и боевых операций.

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В конце прошлого года контрразведчики СБУ смогли задержать одну из шпионок РФ в Лимане. Сейчас оперативники спецслужбы задержали ее сообщницу.

Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы, подтверждающие агентурную деятельность задержанных в пользу террористов.

Правоохранители сообщили обеим фигуранткам о подозрении в совершении преступления по статье 258-3. ч.1 УКУ (участие в террористической организации и содействие ее деятельности)

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Сотрудники контрразведки также установили наемников-кураторов, с которыми сотрудничали женщины. Им также объявили о подозрении в совершении инкриминируемых им преступлений.

Напомним, Гражданка РФ со связями в ФСБ пыталась устроиться в Минобороны.

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