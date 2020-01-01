Коронавирус в Украине: Что рекомендует МОЗ

Сегодня,27 января, в Украине был обнаружен первый случай заражения коронавирусом, однако он не китайский.

В понедельник, 27 января, в столице был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Медики подчеркнули, что выявленный вирус не является китайским. Не смотря на это, Минздрав опубликовал рекомендации, как избежать заражения.

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“По состоянию на 26 января 2020 в мире зарегистрировано 2014 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 56 из них - летальные. Кроме Китая, болезнь зафиксирована в 10 странах мира“ - говорится в сообщении МОЗ.​

Коронавирусы - это семейство респираторных вирусов, которые способны вызвать обычную простуду, острый респираторный синдром и даже смерть.

Как уберечься от Coronavirus - советы МОЗ:

Чаще мойте руки и обрабатывайте их дезинфицирующими средствами;

Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажными салфетками. После немедленно выбросьте и помойте руки;

Не касайтесь грязными руками слизистых оболочек - глаз, рта, носа;

Избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания обратитесь к врачу;

Избегайте контакта с животными на живых рынках в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса;

Не употребляйте в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения;

Регулярно проводите уборку с дезинфицирующими средствами.

Медики настаивают на том, что сейчас опасно пить “некипяченное“ молоко и есть плохо прожаренное мясо, например, стейки с кровью

Китайский коронавирус 2019-nCoV: Что о нем известно?

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Смертельно опасный китайский коронавирус 2019-nCoV был впервые выявлен в декабре 2019 года во время вспышки пневмонии неизвестного происхождения. Вирус вызывает тяжелые заболевания легких и дыхательных путей. По информации китайских медиков, инкубационный период 2019-nCoV составляет от 5 до 14 дней.

Возможность передачи 2019-nCoV от человека в человеку официально подтверждена

Где родился коронавирус 2019-nCoV - продуктовый рынок в Ухане

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Многие люди, которых поразил вирус, работали или посещали рынок в Ухане. Китайские продуктовые рынки, так называемые wet markets (мокрые рынки) - это скопление живых и убитых животных и птиц. При таких условиях вирусу удобно распространяться между тушами, животными и людьми.

Симптомы китайского коронавируса 2019-nCoV

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Симптомы опасного вируса похожи на симптомы пневмонии и могут проявляться виде головной боли, слабости, сухого кашля, затрудненного дыхания, тошноты и диареи. В сложных случаях больной может терять сознание.

Коронавирусы быстро мутируют и распространяются. Поэтому китайские власти закрыли въезд в 14 городов

Как китайский коронавирус 2019-nCoV распространяется по Китаю и миру

По состоянию на 26 января, официально подтверждены случаи заражения граждан Китая, Таиланда, Франции, Японии, США, Канады, Австралии и других стран.

Как распространяется вирус по Китаю с 25 января 2020 г wikipedia.org

Карта распространения вируса по миру wikipedia.org

Что говорят медики о коронавирусе?

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что 2019-nCoV не изучен.

Мы еще многого не знаем. Мы не знаем источника этого вируса, мы не понимаем, как легко он распространяется, и мы не до конца понимаем его клинические особенности или тяжесть вызываемой им инфекции - отметил он

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Педиатр Евгений Комаровский акцентировал внимание на том, что Украина находится на большом расстоянии от Ухани, а над методами борьбы с вирусом работают серьезные мировые ученые. Медик подчеркнул, что геном вируса уже расшифрован, а сейчас разрабатываются диагностика и вакцина.

Болезнь лечится, как обычный грипп, симптоматически, а меры профилактики такие же, как для обычного гриппа. Кроме того, среди тех, кто тяжело заболел - в основном старики и дети, то есть уязвимые категории, как и при гриппе - рассказал он

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Бывший о и главы МОЗ Ульяна Супрун призвала не переживать, так как процесс выздоровления от 2019-nCOV зависит от иммунитета конкретно человека. Например, большинство погибших были пожилого возраста или страдали хроническими заболеваниями.

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В свою очередь нынешняя глава МОЗ Зоряна Скалецкая рассказала о мерах, которые были предприняты в аэропорту Борисполь. Речь идет о скрининге температуры тела всех пассажиров и членов экипажа самолета из китайского города Санья.

Ранее на видео попала лихорадка больного коронавирусом в Китае.

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