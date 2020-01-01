Крушение МАУ: Иранская авиаслужба с самого начала знала о ракете

Появилась запись переговоров диспетчера, из которой видно, что гражданским службам сразу стало известно о ракетной атаке.

Не только военные, но и гражданские власти Ирана знали о ракете ГСЧС

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Версия о том, что иранские военные два дня скрывали от гражданских властей истинную причину крушения украинского Боинга, является несостоятельной. Гражданская авиаслужба Ирана с самого начала знала о том, что самолет, потерпевший крушение под Тегераном 8 января, был сбит ракетой. ТСН.Тиждень опубликовала запись переговоров диспетчеров аэропорта Тегерана и пилота самолета иранской компании “Асеман Эйрлайнз“, прямо указывающую на данное обстоятельство.

На записи слышно, как пилот иранского лайнера сообщает диспетчеру о том, что видел взлет ракеты. После этого диспетчер несколько раз пытается связаться с украинским самолетом, но безуспешно.

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В частности запись содержит такой фрагмент:

Пилот: По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?

Диспетчер: Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?

Пилот: Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.

Диспетчер: Сколько миль? Где?

Пилот: Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.

Диспетчер: Ничего об этом нас не информировали.

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Диспетчер: Как выглядит? На что похож этот свет?

Пилот: Это точно свет от ракеты.

Диспетчер: Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет?

Пилот: Возможно... А, нет, нет, со стороны города взлетела.

…

Диспетчер: “Украинские международные авиалинии“ 752, прием. (запрос повторяется несколько раз, но остается без ответа)

Диспетчер: “Асеман“ 3768, все, больше вы ничего там вверху не видите?

Пилот: Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это.

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ТСН обратилась к Офису президента Украины с просьбой прокомментировать опубликованную запись. В комментарии журналистам Владимир Зеленский подтвердил, что иранское руководство с самого начала знало о гибели лайнера именно от ракеты.

По словам главы украинского государства, сразу после прибытия в Иран украинских специалистов, стало понятно, что иранская сторона явно пытается скрыть информацию. В частности украинцам долгое время блокировали доступ многим частям самолета, в том числе кабине пилотов, одному крылу и сиденьям пассажиров. По характеру повреждений этих частей обычно хорошо удается вычислить причину крушения. Также украинцам не давали доступ к переговорам диспетчеров с самолетами.

Мы поставили задачу нашим специалистам найти хоть какие-то записи и параллельно начали давить на Иран, чтобы они нам отдали черные ящики. Когда мы поняли, что они не хотят передавать нам “черные ящики“, стало понятно, что надо дожать, чтобы они признали сбитие ракетой. И параллельно, когда наша группа уже имела определенные доказательства, потом нашлись сиденья, обнаружилась кабина, потом нашлось крыло – все нашли. И стало очевидно - был взрыв, рассказал Зеленский.

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Также президент подтвердил подлинность опубликованной журналистами записи переговоров диспетчера с пилотом иранского самолета. Спецслужбы Украины уже знакомы с этой записью.

Там все слышно – он говорит, что “мне кажется, что летит ракета“, он это говорит и на персидском, и английском языках, там все зафиксировано. Действительно это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета, это им было известно уже на момент сбития. После этого выстрела иранский диспетчер выходит на связь с нашим самолетом очень много раз, но там тишина, - отметил Зеленский.

Напомним, Иран официально признал, что украинский самолет был сбит ракетой, только через три дня после катастрофы. При этом гражданские власти Ирана утверждали, что военное руководство якобы долго скрывало от них истинную причину авиакатастрофы.

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