"За клоуна сейчас п*зды получите": Нардеп от СН обматерил оппонента в Раде
"Слуга Народа" Максим Ткаченко обматерил своего оппонента во время перепалки возле президиума ВР.
Народный депутата от “Слуги народа“ Максим Ткаченко вступил в перепалку с нардепом из “Батькивщины“ Алексеем Кучеренко во время заседания Верховной Рады. Запись инцидента Кучеренко опубликовал на своем Youtube-канале.
Читай также: Баталии в Раде: Тимошенко блокирует президиум даже во время перерыва
“Едьте в Трускавец. Отдыхайте. А за клоуна, бл*дь, вы сейчас п*зды получите“, сказал Ткаченко своему оппоненту из “Батькивщины“.
Внимание! На видео присутствует Ненормативная лексика!
Напомним, сегодня в Верховной Раде произошло несколько драк из-за рассмотрения земельной реформы. Во время одной из потасовок Юлия Тимошенко порезала себе руку.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
к сожалению сейчас тот патриот кто громче вешает ярлыки
я не приветствую оскорбления вместо предметного аргументированного спора
всех 450
комент по факту
Видно в школе носари давали, и с прыщами до 35 ходило...