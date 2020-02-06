"За клоуна сейчас п*зды получите": Нардеп от СН обматерил оппонента в Раде

"Слуга Народа" Максим Ткаченко обматерил своего оппонента во время перепалки возле президиума ВР.

Народный депутата от “Слуги народа“ Максим Ткаченко вступил в перепалку с нардепом из “Батькивщины“ Алексеем Кучеренко во время заседания Верховной Рады. Запись инцидента Кучеренко опубликовал на своем Youtube-канале.

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“Едьте в Трускавец. Отдыхайте. А за клоуна, бл*дь, вы сейчас п*зды получите“, сказал Ткаченко своему оппоненту из “Батькивщины“.



Внимание! На видео присутствует Ненормативная лексика!





Напомним, сегодня в Верховной Раде произошло несколько драк из-за рассмотрения земельной реформы. Во время одной из потасовок Юлия Тимошенко порезала себе руку.

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