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"За клоуна сейчас п*зды получите": Нардеп от СН обматерил оппонента в Раде

Комментариев: 17
"Слуга Народа" Максим Ткаченко обматерил своего оппонента во время перепалки возле президиума ВР.
Нардеп “Слуги народа“ Максим Ткаченко обматерил своего коллегу из “Батькивщины“ Алексея Кучеренко
Нардеп “Слуги народа“ Максим Ткаченко обматерил своего коллегу из “Батькивщины“ Алексея Кучеренко
скриншот

Народный депутата от “Слуги народа“ Максим Ткаченко вступил в перепалку с нардепом из “Батькивщины“ Алексеем Кучеренко во время заседания Верховной Рады. Запись инцидента Кучеренко опубликовал на своем Youtube-канале.

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Едьте в Трускавец. Отдыхайте. А за клоуна, бл*дь, вы сейчас п*зды получите“, сказал Ткаченко своему оппоненту из “Батькивщины“.

Внимание! На видео присутствует Ненормативная лексика!



Напомним, сегодня в Верховной Раде произошло несколько драк из-за рассмотрения земельной реформы. Во время одной из потасовок Юлия Тимошенко порезала себе руку.

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Теги: Ткаченко, Кучеренко, обматерил, Верховна Рада, Слуга Народа, Батькивщина
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Комментариев (19)
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Coюзник    06.02.2020, 16:17
Оценка:  -1
Coюзник
У нас еще впереди столько боев в ВР, что Юлькин палец это только прелюдия ...
Coюзник    06.02.2020, 16:09
Оценка:  -4
Coюзник
Можно подумать что от результата драки что то поменяется ...
Coюзник    06.02.2020, 16:15
Оценка:  -1
Coюзник
Ведь дрались при всех президентах регулярно ... и как результат ... изменяли конституцию неоднократно ... бились за язык и мову ... прощали Ахмеову долги ... и т.д. и т.п.
MrBlackXXX    06.02.2020, 16:08
Оценка:  +2
MrBlackXXX
Перемочили бы вы уже друг-друга,твари.Но сначала мочканите мразей из"Псевдоевропейской Солидарности"и"Голоса из унитаза".
Hutinpuy    06.02.2020, 16:26
Оценка:  0
Hutinpuy
А твою зелену соплю мочити не треба? Як на мене, мочити в першу чергу!
МАРИНА***КЛИМОВА    06.02.2020, 16:05
Оценка:  +4
МАРИНА***КЛИМОВА
Быдло, ужас, я думала, что такие экземпляры уже канули в лету, партией рыгоаналов, но оказывается они ещё есть и довольно неплохо чувствуют себя в ВР
alexin777    06.02.2020, 16:00
Оценка:  -8
alexin777
если по совести то, то за оскорбление морду таки чистят

к сожалению сейчас тот патриот кто громче вешает ярлыки

я не приветствую оскорбления вместо предметного аргументированного спора
Путин-Xyйло    06.02.2020, 16:04
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Эти "слуги" даже мордобой на показуху выставляют! Обмельчали депутята
alexin777    06.02.2020, 16:13
Оценка:  -2
alexin777
мы все их и выбрали
всех 450
Hutinpuy    06.02.2020, 16:26
Оценка:  0
Hutinpuy
Цих ЗЕбілів я не обирав
Сливной_Бачок    06.02.2020, 16:08
Оценка:  +3
Сливной_Бачок
Стопэ, а кто запустил флешмоб "я клоун".? Пушкин? Откуда это к нему по-твоему прилипло.
alexin777    06.02.2020, 16:12
Оценка:  -3
alexin777
йухню не отслеживаю и не запоминаю

комент по факту
Hutinpuy    06.02.2020, 16:29
Оценка:  0
Hutinpuy
Ти фуйню не запам'ятовуєш, а лише пишеш
ТТ69    06.02.2020, 15:59
Оценка:  -3
ТТ69
Клоуны тырятся со старыми фокусниками, а где дети кондитера
Курьер    06.02.2020, 15:56
Оценка:  -1
Курьер
Один одного стоят...
Путин-Xyйло    06.02.2020, 15:54
Оценка:  -2
Путин-Xyйло
А чего так на правду обижаться?
Carelessangel    06.02.2020, 15:52
Оценка:  -2
Carelessangel
Оо этик ДОЛБ оеб ов с жЮлиной партии надо пиздить до смерти так же как и пес
Lyonya-Space    06.02.2020, 16:02
Оценка:  -3
Lyonya-Space
По твоим обиженныйм постам чувствуется обиженность с детских лет!
Видно в школе носари давали, и с прыщами до 35 ходило...
Hutinpuy    06.02.2020, 16:29
Оценка:  0
Hutinpuy
У зелених полижи, за прикладом твого Гончарука
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