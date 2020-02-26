Кабмин восстановил должность главного санитарного врача в Украине

Этот пост сразу же занял заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

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Кабинет Министров восстановил в Украине должность главного санитарного врача и возложил эти обязанности на заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, который координирует вопросы реагирования на распространение коронавируса. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук рассказал на брифинге в Киеве.

Комментируя решение, глава правительства заявил, что главной задачей Ляшко является организация эффективного противодействия коронавирусу.

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Отреагировала и находящаяся в карантине в Новых Санжарах министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. По ее словам, должность восстанавливают по просьбе президента. Также она раскритиковала решение предшественников о ликвидации Госсанэпидслужбы в Украине.

Санитарно-эпидемическую службу отменили из-за ее недостатков, однако вместо того, чтобы исправить их, саму систему фактически просто ликвидировали, не заменив чем-то другим, не дав ответ, как эти функции должны выполняться, — цитирует министра lb.ua.

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Для справки. Виктору Ляшко — 40 лет. Свою карьеру в медицине начинал в системе Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а в 2013 году стал директором департамента Госсанэпидслужбы.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба в Украине была ликвидирована в 2014 году, а ее функции разделили между Министерством аграрной политики и Министерством здравоохранения, при котором был создан Центр общественного здоровья.

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что президент Зеленский якобы планирует уволить Алексея Гончарука с поста премьер-министра. Это место якобы должен занять ветеран украинской политики Сергей Тигипко.

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