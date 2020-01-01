Итоги 3 марта: Вирус COVID-19 в Украине, перезапуск Кабмина

В Черновцах зафиксировали первый случай заражения коронавирусом; фракция Слуга народа утвердила нового премьера: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Фракция “Слуга народа“ поддержала отставку Гончарука и утвердила новую кандидатуру премьер-министра Украины

Президент Владимир Зеленский прибыл на заседание фракции Слуга народа и предложил на должность нового премьер-министра Дениса Шмыгаля, который в феврале был назначен вице-премьер-министром – министром по развитию громад и территорий.

Фракция поддержала кандидатуру Шмыгаля, а также решила проголосовать за отставку действующего главы Кабмина Алексея Гончарука в парламенте 4 марта.

Стало известно, что Кабинет министров почти полностью перезагрузят. Посты сохранят лишь несколько министров.

В Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом. Мужчина, который ранее вернулся из Италии, 29 февраля был госпитализирован в Черновцах. Жена заразившегося коронавирусом гражданина Украины находится дома в самоизоляции.

В Минздраве заверили, что ситуация полностью под контролем медиков и призвали граждан соблюдать меры профилактики.

Украина инициировала заседание Совбеза ООН из-за Крыма

Украинская делегация созвала заседание Совета Безопасности ООН о нарушениях прав человека в Крыму, которое состоится 6 марта.

“В пятницу состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арри по ситуации в Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Инициаторами выступили Украина и страны-партнеры - Эстония, США, Германия, Франция, Великобритания и Бельгия“, - отметил дипломат Олег Николенко.

Экстренное снижение учетной ставки в США обвалило фондовый рынок

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании снизила учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 1-1,25%. Причиной такого решения стало глобальное влияние коронавируса на экономику.

На фоне действий ФРС, ключевые фондовые индексы США рухнули.

Число зараженных коронавирусом в мире перевалило отметку в десять тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения подтвердила 10 566 случаев заражения коронавирусом в 72 странах за пределами Китая и 166 летальных исходов.

По последним данным, в КНР зафиксировали 80 270 зараженных COVID-19, из них 2981 человек скончался и почти 50 тысяч излечились.

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