“Храм пуст и это раздражает”: священник возмутился пустыми церквями

Священнослужитель заявил, что его раздражают люди, которые не идут в храм.

Из-за карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19, украинские церкви и их служители стали все больше возмущаться из-за отсутствия прихожан в храмах. Протоиерей Православной церкви Украины и настоятель Свято-Николаевского храма в Полтаве Александр Дедюхин также выразил свое возмущения на своей страничке в Facebook.

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Священнослужитель заявил, что вчера, 16 апреля, в Чистый четверг ему пришлось проводить службу в пустом храме, поскольку никто из прихожан не пришел в связи с карантином. Эта обстановка очень расстроила и даже разозлила Александра Дедюхина.

Он заявил, что на Пасху эта история повториться, а слова "Христос Воскрес!" сможет увидеть лишь 5-7 человек, которые не побоятся прийти.

Также священник рассказал, что накануне Пасхи у него много забот. Известно, что ему в ближайшие дни необходимо будет собрать и отправить множество пасхальных посылок с яйцами и куличами, которые испекли для церкви местные домохозяйки. Дедюхин сообщил, что не уверен касательно вкусовых качеств выпечки, отметив в особенности яйца, которые, по его словам, неизвестно из чего делают для магазинов.

Куличи будут святит онлайн facebook.com/strierej

Окрашенные яйца facebook.com/strierej

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На фотографии Александр показал коробки с крашенными яйцами и куличами, которые он начнет освящать уже в 2 часа ночи 19 апреля и после отправлять прихожанам.

Александр Дедюхин показал коробки с крашенными яйцами и куличами, которые он начнет освящать уже в 2 часа ночи 19 апреля и после отправлять прихожанам.

Только пообещайте мне одну вещь. Когда вся эта дрянь закончится. Вы придете на службу. И, как всегда, нас будет очень много. Мы вместе будем славить Господа. Собором святых. Полным храмом. Радостным сердцем прославлять воскресшего Господа. Злой, задерганный, расстроенный, но полный надежд ваш протоиерей Александр, - эмоционально завершил священник.

Напомним, на Буковине священник с COVID-19 собирается проводить богослужения. Настоятель храма в Черновицкой области уверен, что его диагноз ложный.

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