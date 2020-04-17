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“Храм пуст и это раздражает”: священник возмутился пустыми церквями

Комментариев: 4
Священнослужитель заявил, что его раздражают люди, которые не идут в храм.
Александр Дедюхин
Александр Дедюхин
facebook.com/strierej

Из-за карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19, украинские церкви и их служители стали все больше возмущаться из-за отсутствия прихожан в храмах. Протоиерей Православной церкви Украины и настоятель Свято-Николаевского храма в Полтаве Александр Дедюхин также выразил свое возмущения на своей страничке в Facebook.

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Священнослужитель заявил, что вчера, 16 апреля, в Чистый четверг ему пришлось проводить службу в пустом храме, поскольку никто из прихожан не пришел в связи с карантином. Эта обстановка очень расстроила и даже разозлила Александра Дедюхина. 

Он заявил, что на Пасху эта история повториться, а слова "Христос Воскрес!" сможет увидеть лишь 5-7 человек, которые не побоятся прийти.

Также священник рассказал, что накануне Пасхи у него много забот.  Известно, что ему в ближайшие дни необходимо будет собрать и отправить множество пасхальных посылок с яйцами и куличами, которые испекли для церкви местные домохозяйки. Дедюхин сообщил, что не уверен касательно вкусовых качеств выпечки, отметив в особенности яйца, которые, по его словам, неизвестно из чего делают для магазинов.

Куличи будут святит онлайн
Куличи будут святит онлайн
facebook.com/strierej

Окрашенные яйца
Окрашенные яйца
facebook.com/strierej

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На фотографии Александр показал коробки с крашенными яйцами и куличами, которые он начнет освящать уже в 2 часа ночи 19 апреля и после отправлять прихожанам.

Александр Дедюхин показал коробки с крашенными яйцами и куличами, которые он начнет освящать уже в 2 часа ночи 19 апреля и после отправлять прихожанам.

Только пообещайте мне одну вещь. Когда вся эта дрянь закончится. Вы придете на службу. И, как всегда, нас будет очень много. Мы вместе будем славить Господа. Собором святых. Полным храмом. Радостным сердцем прославлять воскресшего Господа. Злой, задерганный, расстроенный, но полный надежд ваш протоиерей Александр, - эмоционально завершил священник.

Напомним, на Буковине священник с COVID-19 собирается проводить богослужения. Настоятель храма в Черновицкой области уверен, что его диагноз ложный.

 

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Теги: карантин, Пасха, священник
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Комментариев (4)
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vsemnet76    17.04.2020, 10:16
Оценка:  0
vsemnet76
Гнев- это смертный грех! Какого ...этот псевдобатюшка делает в церкви??? И скорей всего злится от отсутствия вливаний денежных средств в церковь... работает за бесплатно.. не порядок)))
shk67    17.04.2020, 10:03
Оценка:  +1
shk67
Сказочным муд-д-и-лам бабло не несут! И это возмущает!
tamarakoren    17.04.2020, 09:57
Оценка:  -2
tamarakoren
Я думаю,не на прихожан зол батюшка-волонтёр. А оттого что передать куличи и крашанки на передовую,службу отслужить и поддержать словом и верой,как все капелланы в Армиях делают,нет возможности.На линии огня люди верят сильней и молятся искренней. От бессилия помочь расстроен.Я думаю.
dron29    17.04.2020, 09:46
Оценка:  -1
dron29
Александр Дедюхин показал коробки с крашенными яйцами и КУЛИЧАМИ - из какой рязани этот батюшка?
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