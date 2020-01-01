ГБР не собирается расследовать всех майдановцев, - Соколов

И.о. главы ГБР Александр Соколов рассказал об обвинениях в сепаратизме, расследовании преступлений против участников Майдана, и деле Черновол.

Государственное бюро расследований не будет преследовать участников протестов на Майдане во Время Революции Достоинства. Расследование дела экс-нардепа Татьяны Черновол получило политический окрас, хотя таким не является. Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов.

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"Ни в коем случае речь не идет о том, чтобы оценить действия других протестующих и вообще протестующих на Майдане. Вопрос в том, что если уйти в юриспруденцию, в сухое выполнение закона, то есть факт убийств. Назовем это самыми резонансными, которые были на Майдане на протяжении нескольких дней. Многие из них не раскрыты. Работа ведется как раз по установлению людей, которые это осуществили", - рассказал он.



Соколов объяснил, что эпизод, в котором обвиняют Черновол, не имел отношение к противостоянию протестующих и правоохранителей.

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"Было связано с тем, что человек, который не принимал участие в митингах, он был ни за левых, ни за правых, этот Захаров из Партии регионов, есть факт его смерти...То, что этому придали политический окрас, логично. Потому что это в том числе стратегия защиты. Но давайте по-честному. Я понимал, что могут быть риски, но не ожидал, что поднимется такая волна, и все решат, что ГБР собирается расследовать всех майдановцев", - сказал он.



И.о. главы ГБР также рассказал, что для него являются обидными обвинения в поддержке сепаратистов.

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"Когда меня называют ватой, сепаратистом, я очень по этому поводу нервничаю, потому что если б не моя работа и работа моих коллег в Харькове, у нас там была бы "молодая республика", как в Луганске и в Донецке. Мной было сделано много для того, чтобы это предотвратить, но я не был основным, а только лишь одним из винтиков этой системы. Там многие люди принимали участие: и военные, и милиционеры, и СБУ. Разную работу делали, о которой даже сейчас не стоит рассказывать. Поэтому, когда говорят о каком-то реванше, я воспринимаю это лично на свой счет, хотя это непрофессионально", - рассказал Соколов.

Напомним, ранее в ГБР опровергли, что Порошенко готовят подозрение в госизмене.

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