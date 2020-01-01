Стефанишина рассказала, чем займется на посту вице-премьера

Новоназначенный член правительства считает своим приоритетом пересмотр соглашения об ассоциации с ЕС.

Ольга Стефанишина, которую в четверг, 4 июня, Верховная Рада назначила вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, обозначила свои приоритеты на посту.

Читай также: “Незачет“: Рада отправила на доработку программу работы Кабмина

Выступая с трибуны парламента, Стефанишина сообщила, что будет работать по трем основным направлениям.

“У меня есть три основных приоритета - формирование внутренней позиции Украины относительно формата и объема политического и экономического Соглашения об ассоциации, пересмотр условий финансирования Украины не только как страны, с которой сотрудничает ЕС, ведь мы говорим об интеграции рынков. И третье - это налаживание взаимодействия в формате правительство - парламент - президент по разработке, принятию, реализации и продвижению решений в направлении выполнения Годовой национальной программы Украина-НАТО на основе национальных интересов Украины“, - сказала Стефанишина.

Читай также: Под Кабмином митингуют сотни “евробляхеров“

Она отметила, что Украина должна работать над расширением рынков Европейского Союза для себя и выходить на переговоры с ЕС, НАТО не как субъект внешней политики, а как полноправный игрок на мировой арене.

Первый приоритет касается защиты национальных производителей и товаров. Именно это возможно сделать сейчас в рамках начала просмотра Соглашения об ассоциации уже в начале 2021 года. Мы также должны настаивать, чтобы финансирование было соразмерно тем реформам, которые внедряет Украины на пути к европейской интеграции, - отметила вице-премьер.

Читай также: Кабмин принял постановления о финансовой помощи фермерам

Также она считает необходимым провести переговоры по увеличению объема некредитного финансирования для Украины, доступа к программам трансграничного сотрудничества, расширения двустороннего сотрудничества со странами соседями по развитию инфраструктурных и проектов, либерализацию перевозки товаров.

Трансляция заседания Верховной Рады, на котором была назначена и выступила с трибуны Ольга Стефанишина:

Напомним, сегодня Верховная Рада утвердила в должностях министра культуры (им стал Александр Ткаченко) и вице-премьера по евроинтеграции (ею стала Ольга Стефанишина).

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.