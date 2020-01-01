Итоги в Украине 25 июня: Визит министра Венгрии и новый глава МОН

Подборка важных событий за минувшие сутки.

Венгерский руководитель МИД встретился в Киеве с украинским, Сергей Шкарлет стал и.о. главы МОН, коронавирусом заболело рекордное количество украинцев. Мы собрали главные новости вчерашнего дня.

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Коронавирусный антирекорд

К 25 июня в Украине за весь период пандемии заразилось COVID-19 свыше 40 тыс. человек. За сутки добавилось 994 новых случая заболевания, это рекордный показатель. В целом с начала эпидемии выздоровело 17,7 тыс. чел., 1067 скончались. По мнению Владимира Зеленского, причина всплеска – несоблюдение карантина.

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Президент оценил ущерб от наводнения

Владимир Зеленский посетил Ивано-Франковскую область, которая больше всего пострадала от потопа. Там сложилась неблагоприятная ситуация в 15 районах. В целом, к пятнице 26 июня, остаются затопленными 262 населенных пункта на западе страны (было 342), разрушены больше 500 км дорог, 135 мостов и 280 метров дамб. В помощь пострадавшим регионам направят 750 млн грн. из резервного госфонда.

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Встреча руководителей Министерств двух стран

В Киев прилетел глава венгерского МИДа Петер Сийярто, где встретился с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Руководство рассмотрело вопрос недопуска к участию нашей страны в заседании Украина-НАТО. Кроме того, обсудило возможность провести переговоры по вопросам нацменьшинства, образования и нескольких совместных выгодных для экономики проектов. Петер Сийярто отметил, что Венгрия готова оказать нам помощь в ликвидации последтвий стихии.

Новый глава Минобразования

Кабмин представил нового и.о. председателя МОН. Им, как и прогнозировали ранее, стал Сергей Шкарлет. Как известно, Шкарлет – бывший “регионал” и самый молодой ректор Украины. В 38 лет он возглавил Черниговский университет.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские школьники начали сдавать ВНО-2020.