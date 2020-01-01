Шмыгаль объяснил, почему деньги всё еще не дошли до зоны паводка

Выделенные Кабмином 700 млн до сих пор лежат на счетах Госказначейства.

700 млн грн, которые Кабинет министров уже выделил на ликвидацию последствий паводка в западных регионах Украины – это лишь начало. Но пока даже они на места не поступили. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 1 июля, сообщает пресс-служба Кабмина.

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По словам главы правительства, сейчас выделенные средства лежат на счетах Госказначейства и ждут, пока местные власти и ответственные ведомства сделают четкие расчеты, куда должны пойти деньги.

Вся страна должна четко увидеть, что средства использовали для конкретного дела. Важно, чтобы люди понимали: государство в прошлые годы выделяло миллионы, а иногда миллиарды для того, чтобы предотвратить разрушения от наводнений, но эти средства использовались неэффективно. Мы в этом году получили последствия такой бесхозяйственности, - отметил Шмыгаль.

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Премьер-министр подчеркнул, что 700 млн грн, которые Кабмин выделил для борьбы с паводком на прошлой неделе, это лишь начало.

В ближайшие дни мы ожидаем расчеты, сколько еще нужно средств. И первые такие расчеты уже поступают в правительство. Для тех областей, которые пострадали от наводнений, мы найдем необходимый ресурс, - сообщил он.

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Шмыгаль подчеркнул, что местным властям в пострадавших регионах поручено ускорить все процессы, чтобы людям не пришлось неделями ждать прежде, чем они смогут приступить к восстанавлению своих домов.

Напомним, 22-24 июня сильные ливни пролились на территории Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областей. Из-за мощных осадков сильно поднялся уровень воды в реках, под затопление попали 349 населенных пунктов. На данный момент подтопленными остаются 12 населенных пунктов.