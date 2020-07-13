Рада срочно рассмотрела законопроект о наказаниях за ДТП с погибшими

После смертельного ДТП под Киевом и реакции на него президента Рада взялась за законопроект, пролежавший в комитете полгода.

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник, 13 июля, поддержала в первом чтении законопроект об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. Как указано в карточке законопроекта на сайте парламента, решение поддержали 282 народных депутата.

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Проект закона не предусматривает повышение штрафа за пьяное вождение (сейчас его максимальный размер - 20 400 гривен), но предлагает наказывать нарушителей административным арестом на 10-15 суток, а также лишением права управлять транспортом на срок от 3 до 10 лет. Такое наказание водитель может получить, если поступит нарушения повторно в течение года.

За превышение скорости более чем на 50 км/ч законопроектом предлагается увеличить штраф с 510 до 3400 гривен.

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Одними из ключевых положений законопроекта является ужесточение наказания для виновников ДТП с жертвами. Так, водитель, покалечивший или убивший одного человека, получит от 3 до 8 лет тюрьмы. Если погибших будет несколько, виновнику грозит от 5 до 10 лет. А если водитель на момент совершения смертельного ДТП будет пьяным или под воздействием наркотиков, наказание составит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Документ также отменяет нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов водителей и закрепляет возможность для полицейских использовать технические средства видеозаписи.

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Народный депутат от фракции “Голос“ Александра Устинова с трибуны Рады отметила, что законопроект не предусматривает уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и не повышает штрафы, однако возвращает возможность для правоохранителей останавливать транспортные средства без объяснений, обыскивать автомобили без понятых и “прятаться в кустах“.

На критику ответил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он подчеркнул, что законопроект, помимо прочего, предусматривает повышение штрафа за вождение без водительского удостоверения с 510 до 10 200 гривен. Кроме того, по его словам, новый закон заставит ответственных за пьяное ДТП с человеческими жертвами отсидеть не 5, как сейчас, а минимум 8 лет.

Следует отметить, что данный законопроект пролежал невостребованным в Верховной Раде с февраля текущего года. Теперь, чтобы он вступил в законную силу, его нужно принять еще во втором чтении. После этого документ должен подписать президент.

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Напомним, 2 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который отменяет уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Вечером 12 июля под Киевом произошло ДТП, в котором по вине пьяного водителя погибли 4 человека, включая двоих детей.

13 июля президент Владимир Зеленский отреагировал на смертельную аварию под Киевом и отметил важность принятия законопроекта об усилении ответственности водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.