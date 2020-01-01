Главное 15 июля: Реформы для НАТО и кто вместо Смолия

Подборка важных новостей за прошедшие сутки.

Украине для вступления в НАТО нужно провести ряд реформ depositphotos.com

Чтобы вступить в Североатлантический Альянс, Украина должна выполнить ряд условий, местные выборы в стране назначены официально, президент предложил нового главу Центробанка. Мы собрали основные новости вчерашнего дня.

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Требования НАТО

Украине в Североатлантическом Альянсе озвучили требования для обретения членства. Так, военно-политический блок настаивает на проведении реформ в оборонной сфере, изменении работы судов и усилении борьбы с коррупцией.

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Дата местных выборов утверждена

Как и планировалось изначально, 25 октября в Украине состоятся выборы на местах. Дату назначили официально голосами 326 депутатов ВР. Выборы пройдут по всей территории страны, кроме Крыма, Донбасса и Луганской области. В свою очередь, в ЦИК говорят, что подготовку к процедуре может усложнить незаконченная админреформа.

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Больше 55 тысяч украинцев заразилось коронавирусом

К утру среды, 15 июля в Украине за весь период эпидемии насчитали 55 607 пациентов с COVID-19. С начала пандемии умерло 1 427 чел., 28 131 выздоровело. За сутки в течение вторника, 14 июля обнаружили 836 новых случаев заражения. В то же время в МОЗ заявили, что намерены продлить карантин в Украине еще, как минимум, на месяц.

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Потенциальный глава НБУ

Владимир Зеленский назвал имя кандидата на должность нового руководителя Нацбанка. Так, место Якова Смолия, по данным президента, может занять возглавляющий “Укргазбанк” Кирилл Шевченко. Претендента внесли на рассмотрение парламента.

Россия и Германия обсудили Украину

Немецкий канцлер Ангела Меркель говорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор, в частности, коснулся ситуации на востоке Украины. Российский президент в ходе беседы отметил, что Украина искажает содержание минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее мы писали о том, что Столтенберг выступил за создание “глобального“ НАТО.

