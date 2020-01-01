Главное 4 августа: Новые цены на газ и мощный взрыв в Ливане

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Нафтогаз озвучил новые тарифы на газ, в МОЗ заявили, что Украину ждет новый пик заболеваемости COVID-19, в порту Бейрута люди погибли и пострадали от взрыва. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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Сроки по коронавирусу

Минздрав сообщил, что в октябре Украину накроет новая волна COVID-19. По данным министерства, пиковые показатели заболеваемости могут сохраниться вплоть до апреля. Также в МОЗ отметили увеличение случаев инфицирования в Европе.

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ЧП в Ливане

В ливанском порту в ходе сварочных работ взорвался ангар с аммиачной селитрой. Взрывная волна прокатилась по всему Бейруту, повредив дома. По последней информации, от взрыва погибло не менее 78 местных жителей, еще 4 тысячи человек были травмированы. Ливанские власти объявили происшествие стихийным бедствием.

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Коронавирус в Украине подхватило больше 74 тысяч человек

За сутки к утру 4 августа был выявлен 1061 новый пациент с COVID-19. С начала эпидемии заболело 74 219 украинцев. Из них 40 613 человек побороли болезнь, 1764 скончалось. За период пандемии, в частности, умерло свыше 60 медиков.

Оккупанты нарушили режим тишины

В ООС было зафиксировано 3 обстрела в перемирие со стороны сепаратистов. Защитники квалифицировали их как провокацию и не наносили ответный удар. Потерь в рядах ВСУ за сутки не было. Возглавивший украинскую делегацию на переговорах в Минске Леонид Кравчук отметил, что формула Штайнмайера остается в силе, но не исключил ее имплементации.

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Новые цены на газ

Голубое топливо для украинцев подорожало в августе на 9% и составило 3,24 грн за кубометр с НДС и без учета цен на доставку. В Нафтогазе объяснили это вхождением рынка в период высоких цен в ожидании отопительного сезона.

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В Беларуси стартовали выборы

Досрочное голосование за беларусского президента уже началось и продлится до 9 августа. Помимо действующего президента с 1994 года Александра Лукашенко, в избирательном списке значится еще четыре кандидата.

Напомним, ранее мы писали, что в Бейруте пострадали около полсотни сотрудников ООН.

