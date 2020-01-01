Украина официально запросила экстрадицию боевиков Вагнера из Беларуси

Всего Украина просит выдать ей 28 человек, включая 9 граждан Украины.

Офис Генерального прокурора (ОГП) Украины во вторник, 11 августа, официально обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросом о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля правоохранительными органами Беларуси. Об этом информирует пресс-служба ОГП.

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Отмечается, что всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом г. Киев подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР“ и “ДНР“.

Напомним, ранее Лукашенко обвинил Украину в нежелании сотрудничать по боевикам Вагнера. Белорусский президент остался недоволен тем, что генпрокурор Украины не приехал в Беларусь.