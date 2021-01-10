Главное 9 января: Минздрав объяснил запрет на хозтовары и остановить секстинг

Подборка основных новостей bigmir.net за минувшие сутки.

МОН предложило учителям следить за внешним видом и остановить секстинг

Министерство образования и науки Украины выпустило памятку для учителей, в которой рекомендовало следить за внешним видом и остановить секстинг (пересылка личных фотографий, сообщений интимного содержания посредством современных средств связи). Правда, как это сделать – не разъясняется.



В Минздраве объяснили запрет на хозтовары во время локдауна

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил логику запрета некоторых категорий товаров во время жесткого карантина. По его словам, запрет на продажу хозтоваров, одежду и игрушки введен для снижения количества покупателей.



План Б: Украинские десантники готовились отбивать Крым в 2014 году

В документальном фильме Крым.Реалии про аннексию Крыма говорится, что в 2014 году Генштаб ВСУ Украины разработал секретную десантную операцию, чтобы отбить оккупированный полуостров. На полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения ВДВ.



Синоптики: В Украину идут холода

Воскресенье в Украине будет под знаком мощного Азорского антициклона. Сам антициклон развернется над Атлантикой, но все же будет отгонять осадки с нашей территории. В Украине пока без существенных осадков. В воскресенье возможен небольшой снег в северных районах, а на крайнем юге возможны дождь, местами с мокрым снегом.



В Одессе маршрутчик высадил мужчину с инсультом, который позже умер

6 января в одесской маршрутке мужчине, который возвращался с работы, стало плохо, но никто из пассажиров не обратил на него внимания. Водитель на конечной остановке просто выпихнул его из автобуса. Мужчину подобрала “скорая“. Его доставили в больницу, но девятого января он умер от осложнений.