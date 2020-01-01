Убийство Шеремета. Белорусский след меняет дело

Белорусский офицер Игорь Макар, который опубликовал записи разговоров председателя КГБ Беларуси о планировании убийства Павла Шеремета, дал показания украинским правоохранителям в Киеве.

Ответа на вопрос "Кто убил Павла?", так до сих пор и нет РБК

В начале 2021 года в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, которого в 2016 году подорвали в центре Киева, произошел неожиданный поворот. Бывший сотрудник белорусского КГБ Игорь Макар опубликовал записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева о планировании убийства Павла Шеремета.

Теперь Мазур дал показания украинским правоохранителям в Киеве по делу об убийстве журналиста, а независимые эксперты подтвердили подлинность записей с Зайцевым.

Корреспондент.net разбирался, как это меняет ход дела.

Показательное убийство

На записях из кабинета Зайцева, которую сделали в апреле 2012 года слышно обсуждение убийство Павла Шеремета, который в то время жил в России.

Лукашенко перевел «более $1,5 млн на специальный счет» для неформальных операций такого типа и хочет «увидеть результаты», сказал говорящий, идентифицированный как Зайцев.

Согласно аудио, глава КГБ хотел, чтобы убийство Шеремета стало публичным сигналом.

«Вот по Шеремету нужно сработать, который за*бал б*ядь. Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтоб эту крысу б*ядь совсем б*ядь ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей», — говорит голос на записи, идентифицированный как Вадим Зайцев.

В итоге, Шеремет был убит как раз в результате взрыва бомбы в автомобиле в Киеве 20 июля 2016 года.

Важные показания

После публикации информации о том, что происходило в кабинете Зайцева в 2012 году, с Макаром связались украинские дипломаты и обсудили сотрудничество в деле раскрытия убийства Павла Шеремета.

В итоге, Мазур прилетел из Вильнюса, где сейчас живет, в Киев и дал показания.

“По моему мнению, я представил достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета имеют отношения белорусские спецслужбы. Я дал украинской стороне намного больше информации, чем обнародовал в СМИ. Я не публиковал ее, так как некоторым людям угрожала бы опасность. Мы договорились, и я пообещал, что не оглашу свои показания, так как это может повлиять на следствие. Уже идут суды по этому уголовному делу, и очень важно, чтобы эта информация никуда не попала", - рассказал Макар Радио Свободе.

По его словам, в Украине его встретили спецслужбы и обеспечили охраной 24 часа в сутки.

Также Макар утверждает, что после следственных действий в Киеве украинская сторона сообщила, что у них нет оснований не доверять ему.

Он заявил, что после его показаний расследование дела в корне изменится, и его завершит Генеральная прокуратура Украины.

Экспертиза подтвердила

Телеканал Настоящее время заказал экспертизу аудиозаписей, на которых бывший глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев планирует убийство Шеремета в петербургской криминалистической лаборатории аудиовизуальных документов. Исследование подтвердило подлинность аудиозаписей. Эти же эксперты ранее занималась восстановлением магнитных фонограмм с затонувшей подводной лодки Курск и экспертизой записей переговоров для расследования гибели Ту-154 под Смоленском с президентом Польши на борту.

Журналисты нашли в интернете 13 видеозаписей с голосом Зайцева, когда тот выступал в качестве главы КГБ и руководителя Белорусской федерации биатлона.

"Отобрав пять записей, эксперты сравнили голос Зайцева с голосом мужчины, планировавшего убийства. Вывод: это один и тот же человек. Исследование включает в себя аудитивно-лингвистический и инструментальный анализ языка", - говорится в сообщении телеканала.

«Различия в высоте, силе и тембральных характеристиках голоса сравниваемых дикторов отсутствуют», — говорится в исследовании.

По словам специалистов, сравниваемые дикторы одинаково хорошо контролируют свое эмоциональное состояние.

«Даже длительные тренировки не могут существенно изменить привычные стереотипы речи, поскольку они практически не воспринимаются обычным слухом и реализуются без сознательного артикуляторного контроля, хотя хорошо видны в рамках инструментального анализа речи», — отмечается в исследовании.

Как изменится следствие

Украинские следователи в исполнении убийства Шеремета обвиняют рок-музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко (псевдоним Лиса) и военную медсестру Яну Дугарь. Якобы Дугарь помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто, а затем осуществили взрыв.

Но даже после публикации белорусских аудиозаписей в МВД заявляли, что оснований для снятия обвинения с Антоненко, Кузьменко и Дугарь не видят, но надеются, что новая информация может помочь в поиске до сих пор неустановленных заказчиков и организаторов убийства.