В Херсоне сестры снимали порчу через интернет: Ими занялось МВД

За мошенничество женщинам грозит до 8 лет тюрьмы.

В Херсоне киберполицейские разоблачили сестер-мошенниц, которые обманывали граждан под видом гадания. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Мошенницы действовали исключительно онлайн, лично с клиентами не встречались, общались только по переписке. Один сеанс снятия порчи стоил от 1800 гривен. После отправки фото больного и перевода денег за услуги злоумышленницы блокировали клиентов.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Киберполиция ежедневно работает над тем, чтобы полностью искоренить интернет-мошенничество. Однако, уважаемые граждане, будьте осмотрительными и объективно оценивайте предложения, которые попадаются вам в сети! – призывают в МВД.

Напомним, винницкие мошенники обманули 69 человек. Каждый потерпевший отдал мошенникам 700 евро.