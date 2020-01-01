Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Ожидаемо и очевидно": В ОП пояснили блокировку 112, NewsOne и ZIK

Комментариев: 0
Советник главы Офиса Президента пояснил решение о санкциях против нардепа Тараса Козака и его активов.
Советник главы ОП Михаил Подоляк
Советник главы ОП Михаил Подоляк
Facebook

В Офисе президента прокомментировали санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и его активов. В частности, речь идет о блокировке телеканалов 112, NewsOne и ZIK. Соответствующее заявление Михаила Подоляка передает КП.ua.

Читай также: Президент назвал свое видение Украины на мировой арене - Подоляк

“Решение по санкциям против телеканалов из так называемого пула господина Медведчука вполне ожидаемо и очевидно. И вряд ли оно вызовет вопросы хоть у кого-то, кто анализирует реальную дезинформационную активность РФ в нашем медийном пространстве. Это абсолютно прозрачное решение. Мотивированное, фактическое“, - отметил он.

“Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине. Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями. Тем более есть достаточно веские подтверждения по странным путям финансирования данной пропаганды. И дополнительно - имеется чрезвычайно мутная история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии. Всё это заслуживает оценки от государства – и такая оценка дана решением СНБО“, - подытожил Подоляк.

Напомним, во вторник, 2 февраля, президент Зеленский ввел санкции против трех телеканалов. 

Поделись:
Теги: михаил подоляк, Офис президента, санкции, телеканалы, Тарас Козак, 112 канал, ZIK
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь