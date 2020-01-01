"Ожидаемо и очевидно": В ОП пояснили блокировку 112, NewsOne и ZIK

Советник главы Офиса Президента пояснил решение о санкциях против нардепа Тараса Козака и его активов.

В Офисе президента прокомментировали санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и его активов. В частности, речь идет о блокировке телеканалов 112, NewsOne и ZIK. Соответствующее заявление Михаила Подоляка передает КП.ua.

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“Решение по санкциям против телеканалов из так называемого пула господина Медведчука вполне ожидаемо и очевидно. И вряд ли оно вызовет вопросы хоть у кого-то, кто анализирует реальную дезинформационную активность РФ в нашем медийном пространстве. Это абсолютно прозрачное решение. Мотивированное, фактическое“, - отметил он.

“Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине. Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями. Тем более есть достаточно веские подтверждения по странным путям финансирования данной пропаганды. И дополнительно - имеется чрезвычайно мутная история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии. Всё это заслуживает оценки от государства – и такая оценка дана решением СНБО“, - подытожил Подоляк.

Напомним, во вторник, 2 февраля, президент Зеленский ввел санкции против трех телеканалов.